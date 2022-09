El CAC Málaga se suma a la celebración del Día Mundial del Turismo con visitas comentadas

El Centro de Arte Contemporáneo (CAC) Málaga celebra un año más el Día Mundial del Turismo el próximo martes 27 de septiembre con una jornada de puertas abiertas y visitas comentadas gratuitas.

Los visitantes podrán ver las exposiciones temporales y permanentes del museo, así como participar de las visitas comentadas que tendrán lugar a las 12:00 y a las 18:00 con aforo reducido y previa inscripción a través de la plataforma de Evenbrite, han indicado desde el CAC en un comunicado.

Las visitas comentadas se centrarán en una selección de obras de las exposiciones de Osgemeos y James Rielly para dar a conocer los aspectos más relevantes del trabajo de estos artistas, además de las colecciones permanentes de Pasión II. Colección Carmen Riera y Neighbours IV para poner en valor los fondos de la colección del museo.

Además los visitantes podrán disfrutar de las exposiciones temporales de Osgemeos: When the leaves turn to yellow; Work, Rest and Play del artista británico, James Rielly; Mientras dormías del artista malagueño, David Escalona; la instalación de vídeo Memory of Glaciers (2017) de la artista polaca Angelika Markul, además de las colecciones permanentes de Pasión II. Colección Carmen Riera y Neighbours IV en horario de 09:00 a 21:30.

Por otro lado, la sala expositiva de CAC Málaga - La Coracha tendrá una jornada de puertas abiertas de 10.00 a 20.00 horas donde los visitantes podrán disfrutar de la exposición Entretanto de la artista sevillana Cristina Lama que se inaugura este viernes 23 de septiembre y que se podrá ver hasta el 13 de noviembre.

El Día Mundial del Turismo será celebrado bajo el lema Repensar el turismo por los Estados miembros de la OMT en todas las regiones del mundo, así como por las ciudades y otros destinos y por las organizaciones del sector privado y los turistas individuales.

Cada año el 27 de septiembre se celebra este día con el objetivo de inspirar el debate sobre el replanteamiento del turismo para que contribuya al desarrollo, también a través de la educación y el empleo, y sobre el impacto del turismo en el planeta y las oportunidades de crecer de forma más sostenible.