El CAC Málaga ofrece una explosión de expresividad con 23 obras de Julian Schnabel

El artista y cineasta estadounidense Julian Schnabel ofrece una explosión de expresividad en la exposición que se inaugura este viernes en el Centro de Arte Contemporáneo (CAC) de Málaga, en la que muestra además su frecuente inspiración en la tradición artística española.

La muestra, titulada Schnabel and Spain: Anything Can Be a Model for a Painting, puede verse hasta el 12 de junio. Son 23 pinturas de gran formato creadas desde 1997, "un buen punto de origen porque es justo cuando está viviendo en España y se inspira mucho en el género del retrato, que tiene una gran tradición en la historia del arte español", ha explicado Cy Schnabel, hijo del artista y comisario de la exposición junto a Fernando Francés.

Apunta que su padre suele estar "muy involucrado" en el comisariado de las exposiciones, "porque es un artista obsesivo cuando llega el montaje", por lo que "es inevitable tener discusiones con él". "Es alguien con opiniones muy fuertes, pero he conseguido establecer mi propia línea crítica con la selección de las obras y el discurso de la exposición. Uno de mis objetivos fue poder tener una conversación equilibrada, en la que respeto sus ideas, pero la aportación de los comisarios también se preserva", ha explicado.

"Ya discutimos mucho a lo largo de mi vida, así que para este proyecto no hizo falta", bromea Cy Schnabel, que admite que al entrar en la sala puede parecer que las obras son de artistas distintos, porque su padre pertenece al contexto de creadores que "están reinventando su identidad artística constantemente".

Las pinturas de Schnabel representan una constante investigación de las diversas formas de aplicar y entender la pintura, desafiando las nociones convencionales de este medio desde sus retratos de resina o sus trabajos realizados con objetos encontrados.

El comisario de la muestra, Fernando Francés, ha señalado que "Schnabel es un artista que revisa la historia del arte, los aspectos de género típicos como el paisaje o el retrato pero desde perspectivas nada establecidas apoyándose en el expresionismo o en ocasiones, cercanos a la abstracción". "En el resultado final de sus obras, su mirada y pensamiento nos recuerda a otras maneras de pintar del pasado", ha añadido.

Así, conocido por su carácter multidisciplinar abarcando diversas disciplinas desde la pintura a la escultura y el cine. El trabajo de Schnabel destaca por su constante búsqueda de entender y aplicar la pintura, uno de los principales temas que ha caracterizado su práctica artística, que comenzó a mediados de la década de 1970, desafiando las nociones convencionales de la superficie en la pintura.

Sobre la reinterpretación que hace de algunas obras de Goya o Velázquez, Cy Schnabel explica que es un ejercicio que "interesa mucho" a su padre para establecer "una relación con la creación que le inspiró, el estímulo original".

Se trata de un "juego" en el que "reinventa algo del pasado", porque esas obras "tienen algo reconocible, pero no son iguales, no las está copiando, sino que mantiene una relación con el pasado, pero la referencia no domina la realidad de esa pintura, que sigue siendo algo autónomo y contemporáneo".

Por su parte, el cuadro Las niñas (1997) está "basado en una litografía que encontró en el rastro de San Sebastián", porque "todo puede servir como materia prima para una pintura" y su padre "tiene una gran libertad al seleccionar las imágenes que pueden constituir una obra".

Respecto a la relación de esta faceta artística con la de cineasta en quien ha dirigido filmes como Basquiat, Antes que anochezca o La escafandra y la mariposa, Cy Schnabel cree que "por supuesto sus pinturas tienen influencia en su estilo como cineasta". "La influencia está sobre todo en su manera de rodar películas, en el punto de vista, y en la cámara siempre hay una sensibilidad muy pictórica y experimenta mucho con distintos ángulos. Su mirada como director de cine es extremadamente pictórica y atmosférica".

Entre la abstracción y la figuración

Las obras que componen la exposición poseen un particular estilo que oscila entre la abstracción y la figuración, caracterizado por sus manchas blancas que recorren la obra estableciendo un vínculo con ella, las intervenciones sobre materiales encontrados como lonas o vallas publicitarias a las que otorga un significado distinto del fin para el que habían sido creados o la apropiación de imaginario hallado en tiendas.

En el proceso creativo de sus obras Schnabel emplea diversas técnicas y recursos como una manguera, trozos de tela impregnados en pintura, sus dedos o pinceles para ejecutar los gestos pictóricos que plasma en su obra. Su trabajo muestra la constante investigación del artista por descubrir y aplicar las diferentes formas de aplicar la pintura.

La obra Julian Schnabel's After Queen Maria Luisa on Horseback by Francisco de Goya - With White House Paint (2021), que da la bienvenida a la exposición, es una declaración de intenciones del artista para situar al espectador con su obra en el contexto de la pintura española estableciendo un dialogo histórico con el arte.

Los retratos son una de las temáticas recurrentes en el trabajo de Schnabel, en su mayoría, realizados del natural y sobre fondo de platos rotos, aunque a finales de los 90 comenzó a realizar una serie de retratos de resina en particular diálogo con el retrato español como se aprecia en Portrait of Tatiana Lisovkaia As The Duquesa de Alba I (2014) y Portrait of Tatiana Lisovkaia As The Duquesa de Alba II (2014); Las Niñas (1997); Portrait of Amada Nazario (1997) y Portrait of Albert Oehlen (1997) o Portrait of José Ramón Artero (1997).

En estos retratos incorpora su propia marca, la incorporación de marcas blancas, que al margen de cuál sea la imagen, evoca el presente y reflejan nuestra transitoriedad como seres humanos. Una confrontación entre el pasado y el presente, entre la vida y la muerte", declara Cy Scnabel en el texto del catálogo de la muestra. En la exposición también pueden observarse varios retratos elaborados con la misma técnica como Las Niñas (1997) o Teresita (1997) en la que se apropia de imaginario hallado en tiendas u otros lugares.

A principio del 2000, Schnabel comenzó otra de sus series, dentro de la que destaca Large Girl with No Eyes (2001), donde por primera vez no realiza un retrato del natural, sino tomando como referencia un óleo de una muchacha rubia con un vestido azul con ribetes blancos en el cuello, al que añade una mancha negra mediante un brochazo, tapándole los ojos a la niña protagonista de la obra.

La religión es otro de los temas que ha tratado el artista en sus trabajos, en la obra Christ (Victor Hugo Demo)(1997) donde muestra la representación particular de Cristo inspirada en la conocida pintura Cristo Crucificado (1632) de Velázquez. La intención de romper con las barreras del lienzo o la superficie de la obra le ha llevado a explorar otros materiales que ha encontrado en diferentes lugares que posteriormente ha usado como soporte de sus obras "Billborard Paintings" como telas que cubrían los puestos de un mercado en México o vallas publicitarias.

Sus pinturas rosas como Untitled Lona Painting III, Untitled Lona Painting II (ambas de 2015) o Indications of persistent pattern and significant form (2017); Preschool and Afterschool (2018) o The Road y The Return (ambas de 2020) están elaboradas en una lona donde deja ver las manchas, los agujeros y los efectos provocados por el tiempo. Esta serie se caracteriza por lonas de tintes rosados con trazos abstractos de pintura azul y blanca que se cruzan a lo largo de la obra, evocando a las obras de Antonio Tàpies. Sus obras más recientes son las pinturas de vallas publicitarias donde continúa la exploración de Schnabel sobre nuevas formas de intervenir la pintura.