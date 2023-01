El CAC Málaga recibe más de 112.000 visitas en 2022, un 7,5% más que en 2021

El Centro de Arte Contemporáneo de Málaga y la sala expositiva de CAC Málaga-La Coracha ha congregado en 2022, ya sea para visitarlo o participar en alguna de sus actividades, 112.084 personas, 8.410 más que en 2021, lo que supone un incremento del 7,5%.

Por otro lado, el departamento educativo ha contado con la asistencia este año 2022 de 6.295 personas entre visitas guiadas, talleres y demás actividades. Además, el departamento de actividades públicas del CAC Málaga, el cual organiza los ciclos de cine, talleres, conferencias y eventos ha contado por su parte con 10.790 asistentes.

El aumento en el número de visitantes y asistentes es el reflejo de un ambicioso programa expositivo, que a lo largo del año ha presentado un total de veintiuna exposiciones temporales (todas ellas de producción propia) y dos colecciones permanentes (Pasión II. Colección Carmen Riera, Neighbours IV), que han atraído tanto al público nacional como al extranjero, según han comentado desde el CAC Málaga.

De igual modo, desde el 19 de octubre de 2022 al 13 de enero de 2023, se expone una selección de obras en la galería de arte contemporáneo Renace en Baeza, Jaén. La exposición titulada De lo popular en el arte. Colección CAC Málaga, comisariada por Fernando Francés, reúne una selección de obras de 15 artistas diferentes, entre pintura, fotografía, dibujo, escultura e instalación.

En 2022, destacaron las exposiciones Osgemeos: When the leaves turn to yellow con un total de 32.964 visitantes; Work, Rest and Play de James Rielly con 25.888 visitantes; Ben Sledsens con 24.941 visitantes; Plotting Upon the Passage of Time de Phil Frost con 23.965 visitantes o Schnabel and Spain: Anything Can Be a Model for a Painting con 18.014 visitantes.

Por otro lado, recordaron las exposiciones de sala expositiva de CAC Málaga-La Coracha Una aventura creadora de Cristóbal Toral en colaboración con el Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga con 3.841 visitas, Antonio Rojas: cuando la memoria se resiste a abandonar el puerto con 1.811 visitas; 99 cosas de Cristóbal Quintero con 1.632 visitas o Entretanto de Cristina Lama con 1.175 visitas.

En relación con la labor educativa y de integración durante el año 2022, precisaron que ha contado con la participación de 6.295 personas, 56,45% más que el año anterior. Entre las actividades a las que han asistido más público destacan las visitas comentadas, las visitas de escolares, visitas de institutos y universitarios, visitas de centros de adultos o visitas con talleres para escolares. Entre ellos, se distinguen los talleres educativos Dejando Huella, Color y punto y los talleres vacacionales Ecomiradas y Construyendo ciudades.

Asimismo, también destacan las actividades de diversos itinerarios para asociaciones, actividades para discapacitados e integración social o itinerarios Español para extranjeros. En cuanto a las actividades públicas, un total de 10.790 personas han realizado algunas de las propuestas del CAC Málaga en 2022, un incremento del 51% más que en 2021. Dichas actividades se han repartido entre las presentaciones de libros, conferencias y los ciclos de cine.