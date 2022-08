El Cala Mijas trae más de 60 grupos con Arctic Monkeys, The Chemical Brothers y Liam Gallagher a la cabeza

Como bien indica la página web en su contador, faltan 7 días y 23 horas para que comience el Cala Mijas Festival, un evento de gigantescas proporciones que trae a la Costa del Sol del 1 al 3 de septiembre el directo de 60 grupos con nombres como Arctic Monkeys, Nick Cave, The Chemical Brothers y Liam Gallagher a la cabeza.

Una veintena de formaciones y dj se subirán cada día a los cuatro escenarios dispuestos en el recinto, situado en la avenida de Los Gatos del Cortijo Colorado. Desde las 17:00 hasta las 4:00 ó 4.30 de la madrugada se suceden las citas y se tendrá que elegir, hacerse una agenda detallada con los horarios para no perderse a los grupos favoritos. Habrá desde sesiones de dj a grupos de indie rock pasando por la escena underground hasta llegar al flamenco. Un heterogéneo abanico de propuestas nacionales y extranjeras que tienen cono nexo común la potencia de sentirlas en vivo.

Las entradas, que van desde los 77 euros por día suelto al bono de las tres jornadas, que cuesta 169 euros, se pueden completar con el camping. Acampar en la zona habilitada sale por 27,50 euros desde el 31 de agosto al 5 de septiembre. Se habilitarán tres zonas de aparcamientos desde las que saldrán autobuses lanzadera hasta el epicentro del festival. Aunque, para los que quieran, también habrá conciertos gratuitos en la playa del Torreón.

1 de septiembre

Desgranemos el cartel día a día. El 1 de septiembre, las andaluzas Uniforms serán las encargadas de abrir el escenario Renault a las 17:30 con el concierto en el que presentarán su segundo disco, Fantasía Moral. Con él se adentra en los nuevos parajes sonoros del noise, el garage y la psicodelia. A las mismas tablas se subirán Venturi (19:20), Sen Senra (21:20) y Marc Rebillet (00:25) con su electrónica exprés y su mezcla de sonidos inesperados.

El escenario Victoria tendrá un arranque internacional. El joven grupo de Liverpool Crawlers será el que lo inaugure el jueves a las 17:45. Le seguirán sus vecinos irlandeses Inhaler, que vienen con los temas frescos de su nuevo álbum, It Won’t Always Be Like This. Roísín Murphy, la reina del house y nu-disco, llegará a las 21:25 para hacer bailar al respetable. Le seguirá el australiano Chet Faker (00:30) con un show que girará sobre su último disco, Hotel Surrender. Y para cerrar, la sesión de Dani Less, que se iniciará pasadas las tres de la mañana.

En el escenario La Caleta, el proyecto del malagueño La Vida de Jaime inaugura la tarde (a las 17:00). Este es el punto que más conciertos y sesiones de Djs acoge cada día. Albany, Dinamarca, Ross from Friends Live, Horse Meat Disco junto a Kiddy Smile, Josey Rebelle y Overmono completan el cartel del jueves. Lo cierra Joy Orbison, uno de los Djs más respetados de la escena underground electrónica que visita por primera vez la Costa del Sol.

Sin minusvalorar todo lo anterior, será el escenario Sunrise el que traiga la propuesta más potente de la primera jornada. El cuarteto de folk británico The Lathums abrirá la tarde (a las 18:30) para dar paso al directo de sus compatriotas Blossoms (20:15), presentes en las listas de los mejores discos británicos del 2016 por su álbum homónimo. Al Cala Mijas traen su cuarto trabajo para preceder al grupo estrella del jueves, Arctic Monkeys.

A las 22:50 está previsto el concierto y supone el esperado regreso de la banda a España, cuatro años después, para presentar su séptimo trabajo de estudio. Estarán presentes en la Costa del Sol, siendo su única fecha en España, tocando viejas joyas y también temas de su nuevo catálogo.

2 de septiembre

El viernes 2 de septiembre, la marcha comienza en el escenario La Caleta con B2BBS (17:00). Joe Goddard, Chico Blanco, Gazzi, el dúo compuesto por Charlotte Adigéry & Bolis Pupul, Bradley Zero, Jennifer Cardini y John Talabot completan la propuesta.

En el escenario Renault, el público podrá disfrutar con el pop patrio y los ritmos latinos de Hnos Munoz (a las 17:30), el bedroom pop de Rusowsky (19:45), la cumbia psicodélica de la banda colombiana Bomba Estéreo, a las 23:10, para cerrar con el concierto de El columpio asesino, que llega a Mijas con lo nuevo de Ataque Celeste.

En el espacio Victoria, la cantante catalana Queralt Lahoz debutaba por todo lo alto con el lanzamiento de su primer largo Pureza. Tras su actuación, tocarán otras cuatro formaciones. Los singulares Meute, once bateristas y trompetistas de Hamburgo que cumplen con la función básica de un DJ, serán los siguientes para dar paso a la veterana banda alemana Kraftwerk. El baile de Hot Chip llegará ya a las 2:20 pero no será lo último. Una hora después, a las 3:45, los que resistan aún tendrán una sesión de Djs.

Maria Arnal i Marcel Bagès con su Clamor, abrirán boca en el espacio Sunrise el viernes. Será a las 18:40. Tras ellos, dos de los conciertos más esperados. Nick Cave & The Bad Seeds (a las 20:55) lleva a sus espaldas 17 álbumes de estudio, siendo Ghosteen el último y el más aclamado por la crítica. Después cogen el testigo The Chemical Brothers (00:45), que durante más de veinte años han redefinido la idea de la música electrónica en vivo.

3 de septiembre

El sábado será otro gran día en el Cala Mijas Festival. Además de los invitados al escenario La Caleta, Dalila, Simona, Daphni, Leon Vynehall, Call Super, Daniel Avery y Pional, las tablas del espacio Renault abrirán la tarde del 3 de septiembre con el grupo de power-pop La Trinidad. Alice Phoebe Lou, artista callejera sudafricana afincada en Berlín, será la siguiente propuesta antes de recibir a la carismática banda de indie rock León Benavente (a las 22:00). Caribou pondrá el punto y final a tres días de música en este escenario.

Santa Salut abrirá la tarde en el espacio Victoria para pasar el micro a la revolucionaria fusión del flamenco con el electro-rock de Fuel Fandango. El artista multidisciplinar James Blake será el siguiente en subirse sobre las tablas, al que seguirá otro conciertazo, el de Love of Lesbian, la banda catalana de indie pop rock que no necesita más presentación. Las luces se apagarán tras escuchar la propuesta de Nina Kraviz, que ha pinchado en los mejores clubes del mundo.

Y el Sunrise tendrá un sábado de verdadero lujo. Nada más empezar, Soleá Morente hará de las suyas con su flamenco arriesgado y libre (a las 18:25). Luego, a partir de las 20:40, la no menos sorprendente Nathy Peluso mezclará sonoridades de jazz, soul, hip hop y r&b. El plato fuerte vendrá de la mano de Liam Gallagher (23:25), mundialmente conocido por haber pertenecido durante 18 años a la banda de britpop Oasis junto a su hermano Noel Gallagher. Dará el adiós a los espectadores de dicho espacio el dúo noruego de música electrónica Röyksopp.