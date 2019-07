Chucho Valdés abre este viernes el Portón del Jazz de Alhaurín de la Torre

Cada verano, en el mes de julio, Alhaurín de la Torre abre el Portón del Jazz para convertirse en un lugar de referencia del mapa veraniego de conciertos de la provincia. Un festival reducido en cuanto a actuaciones, pero amplio si se habla de calidad. Esta edición volverá a ofrecer actuaciones de diferentes músicos internacionales reconocidos por la crítica desde el 5 hasta el 26 de julio. El pianista cubano, Chucho Valdés, será el poseedor de la llave que abra el Portón de este año.

Este viernes 5, el músico presentará Jazz Batá 2, un proyecto que prolonga el primer Jazz Batá que se publicó en 1972, cuando el trabajo no fue lo suficientemente comprendido por considerarse demasiado experimental.

El segundo concierto vendrá de la mano de Larry Goldings Trio, formado por el mismo Goldings (órgano), Peter Bernstein (guitarra) y Bill Stewart (batería) que llevarán su música a la Finca Municipal El Portón el 12 de julio. El cantante británico Miles Sanko se ha convertido en una de las referencias del soul contemporáneo. Una música dotada de un poderoso groove que se hará notar con la presentación de su último trabajo Just being me.

El 26 de julio cerrarán el Portón del Jazz los malagueños U Cirble Breakers. Fundada por el saxofonista y compositor Ernesto Aurignac, se trata de una formación orquestal de 18 músicos que consiguen que el jazz funcione como raíz de un sonido ecléctico y diferente. El concierto servirá de presentación de su último disco Música para un pez descalzo.

Todos los conciertos se celebrarán a las 22:30, con previas actuaciones de teloneros que comenzarán una hora antes. A las 00:30 tendrán lugar After-parties a cargo de Dj Alex, de Skyfly Premium DJ Services.

Las entradas de los conciertos, salvo el inaugural por fin de existencias, se pueden adquirir desde la web de Portón del Jazz o en la taquilla de la Finca Municipal El Portón el mismo día del concierto a las 20:30 o de martes a viernes en horario de 10:00 a 13:30, de 15:00 a 20:00 y los sábados de 11:00 a 14:00.