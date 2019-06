Consagrado como escaparate central para el jazz en el mapa veraniego de conciertos de la provincia de Málaga, el Portón del Jazz de Alhaurín de la Torre presenta para su nueva edición una propuesta, como suele, reservada en cuanto a cantidad pero notablemente ambiciosa en lo relativo a la calidad, con cuatro propuestas principales a disfrutar en la finca que da nombre al certamen del 5 al 26 de julio y otras que, con un carácter más local, vendrán a completar un menú nada desdeñable para propios y extraños en esto del amor al género. Chucho Valdés, el organ trio formado por Larry Goldings, Peter Bernstein y Bill Stewart, el cantante de soul Myles Sanko y la orquesta malagueña dirigida por Ernesto Aurignac U Circle Breakers representan los mayores atractivos de un Portón a disfrutar, como siempre, al fresquito y con ánimo elevado al pedigrí. Los conciertos principales comenzarán a las 22:30, aunque en las tres primeras jornadas ya se podrá disfrutar de un buen ambiente musical a partir de las 21:30 en la plaza Maestro Jardinero Antonio Romero Hornedo con la actuación de los participantes en el Concurso Portón del Jazz. Y es que la promoción del talento más próximo, que no es escaso, es uno de los objetivos esenciales del certamen.

El 5 de julio, por tanto, corresponderá levantar el telón con un grande como el pianista Chucho Valdés, cuya presencia en la Costa del Sol, no por recurrente (ya actuó en el Portón del Jazz en 2012), resulta menos excitante. Especial interés revista la ocasión ya que Valdés presentará su último proyecto, Jazz Batá 2, relectura de aquel Jazz Batá que en 1972 pasó tristemente desapercibido a nivel comercial pero que constituyó nada menos que el origen de Irakere, verdadero revulsivo del latin jazz entonces y ahora. Tomará el relevo el 12 de julio el trío formado por Larry Goldings (órgano), Peter Bernstein (guitarra) y Bill Stewart (batería), tres músicos de sesión de amplia trayectoria reclamados como tales por los grandes maestros del género cuya unión ya fue saludada en los 90 por The New York Times como el mejor organ trio de la década. El cantante británico de origen franco-ganés Myles Sanko comparecerá el 19 de julio coronado como una de las referencias decisivas del soul contemporáneo, cuya música, dotada de un poderoso groove capaz de citar por igual a James Brown y Al Green, ha ganado adeptos en todo el planeta especialmente desde la publicación de su último álbum, Just being me, en 2017. Clausurarán el Portón del Jazz el 26 de julio los U Circle Breakers, combo creado en Málaga a mayor gloria de las composiciones más complejas del saxofonista Ernesto Aurignac que tuvo recientemente una presentación por todo lo alto en el Museo Picasso Málaga. La formación actuará precedida del Julia Martín Quartet para demostrar hasta qué punto el territorio malagueño no es ajeno al jazz, ni mucho menos, en lo que a generación de genio propio se refiere. Y nunca es tarde si la dicha es buena.