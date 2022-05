Cómo llegar al concierto de Manuel Carrasco en el Estadio de Atletismo de Málaga

Los y las aficionadas más fervientes no necesitarán de estas indicaciones. Llegarán con tiempo suficiente y harán colas durante horas. Más aún, después de haber esperado dos años para ver a Manuel Carrasco y sufrir dos cancelaciones por culpa de la pandemia. Aún así, hay que tener en cuenta que se van a reunir en el mismo punto, el Estadio de Atletismo Ciudad de Málaga, unas 27.500 personas y que circular y aparcar se puede complicar cerca de la hora del concierto.

Planificar el horario es lo primero para no llevarse sorpresas de última hora ni agobios innecesarios. El inicio de la actuación está prevista a las 22:30, pero las puertas se abrirán a las 20:00, dos horas y media antes, por lo que se podrá acceder con calma si se llega con antelación. Habrá tres entradas habilitadas, dos entradas a pista y una entrada a grada.

Hay varias zonas amplias de aparcamiento entre el estadio y el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena. Aunque el aforo del Carpena son unas 13.000 localidades, es decir, que en esta ocasión estamos hablando del doble de un partido que haya agotado las localidades.

Para los que no se quieran complicar la vida con el vehículo privado, y no opten por el taxi o el VTC, se puede llegar hasta el Estadio Municipal de Atletismo en autobús, en tren o en metro, opciones no faltan. La línea de la EMT que pasa más cerca es la número 7. Esta hace el trayecto entre Carlinda y el Palacio de los Deportes. En el centro de la ciudad tiene parada en la calle Hilera, en la avenida de Andalucía, en la Alameda Principal Sur y en la avenida Manuel Agustín Heredia.

También tiene su final de trayecto en el Palacio de los Deportes la línea 31, que sale desde el Paseo del Parque y pasa por Carranque. Y que tengan paradas cercanas, aunque habrá que caminar unos minutos hasta el estadio, están las líneas 5, 40, 9 y 10. Estas dos últimas salen de la Alameda Principal y llegan hasta Churriana. Pasan por la avenida de Velázquez y pueden bajar en Puerta Blanca.

Igualmente, la línea 5, que va hasta el Parque de Ocio Plaza Mayor. La 40, por su parte, es la que recorre el Paseo Marítimo desde la Farola hasta Sacaba Beach. Pero la vuelta hay que plantearla en las líneas nocturnas, ya que el último autobús de la línea 7, por ejemplo, sale a las 23:55 desde Parque Litoral.

Para los que tienen una línea de metro cerca, esta puede ser la opción más directa. La frecuencia de paso durante los sábados es de 10 minutos hasta las 22:00. En las últimas horas se espacian los intervalos de los trenes y de 23:00 a 1:30 pasan cada 15 minutos. El último es a la 1:30. Desde la zona de la Universidad, Teatinos y Ciudad de la Justicia hasta el Martín Carpena, el final de trayecto de la línea 2, supone un trayecto de unos 15 ó 20 minutos.

El tren de cercanías hasta Fuengirola, el C1, tiene parada cercana, Victoria Kent, cerca de la avenida de Velázquez. Lo puede coger en la estación de la Alameda o en María Zambrano, junto al centro comercial Vialia. El trayecto desde el centro es corto, en unos 5 minutos se llega a la parada correspondiente. Pero hay que tener en cuenta la vuelta. El último tren sale desde Victoria Kent hacia la Alameda a las 00:29.