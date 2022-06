‘Company’, Alessandra García y El Espejo Negro traen a Málaga tres Premios Max

La 25 edición de los premios Max, celebrados este lunes 6 de junio en Mahón, capital de Menorca, han reconocido el talento malagueño con tres galardones. Aunque en las primeras ternas de premiados no hubo suerte, y en danza se quedaron sin manzana tanto Luz Arcas como Rocío Molina, llegó el turno del mejor espectáculo infantil, juvenil y familiar y El Espejo Negro se alzó con premio por su obra Cris, pequeña valiente, una coproducción del Teatro del Soho Caixabank. También se reconoció a Company como mejor musical y Mujer en cinta de correr sobre fondo negro, de Alessandra García, como mejor espectáculo revelación.

Muy emocionado y nervioso se vio al veterano Ángel Calvente, fundador de la compañía malagueña El Espejo Negro, sobre el escenario de uno de los teatros de la ópera más antiguos de España. “Estamos encantados de estar aquí y es un honor compartir el premio con los compañeros nominados”, dijo.

“Este es un premio muy especial porque Cris es una niña transexual y nace de la necesidad de dar visibilidad y poner cara a la transexualidad infantil, que está ahí, que existe, para que seamos más tolerantes”, afirmó Calvente. Y pidió un aplauso para todos esos “niñes” porque “ser diferentes no es malo, es enriquecedor”. Igualmente aseguró que este “Max nos da alas para seguir luchando por la infancia trans”.

El siguiente en llegar fue el Max al mejor espectáculo musical para Company, el segundo montaje de Teatro del Soho Caixabank tras su inauguración con A Chorus Line en noviembre de 2019. Subieron a recogerlo Javier Banderas y Aurora Rosales, directora del Teatro del Soho. Pero el agradecimiento lo hizo el propio Antonio Banderas desde el teléfono en una nota de voz.

“Un saludo cariñoso a todos y disculpas por no poder estar ahí con vosotros, me encuentro rodando una película en Dublín que ha sufrido retrasos y no me ha permitido desplazarme a Menorca”, comentó el director y protagonista de Company. “Queremos seguir luchando por las artes escénicas porque se lo merecen”, reivindicó Banderas desde la distancia y defendió la revalorización de esas artes vivas cuya magia se sirve directamente al público en cada función.

El mejor espectáculo revelación fue para Mujer en cinta de correr sobre fondo negro, un espectáculo creado e interpretado por la actriz malagueña Alessandra García. “Esto es una lotería, y a mí nunca me han tocado los cupones, así que me llevo esto”, dijo nada más subir al escenario, eufórica con su reconocimiento. “Estoy muy contenta”, reconoció. “Como ha dicho una compañera, el teatro es pura colectividad” y con esto inició una lista de agradecimientos con Violeta Niebla en primer lugar. Por último, comentó, “lo dedico a todas esas personas que han dado un bote al escuchar mi nombre” y gritó al despedirse “¡Vayamos al teatro!”.

Esa reivindicación se repitió a lo largo de la noche, en el mensaje del presidente de la SGAE, de los premiados, del Max de Honor, el veterano José Luis Alonso de Santos.

Diez nominaciones para la creación teatral malagueña

Galardones aparte, las diez nominaciones ya habían llenado de gratificantes perspectivas a los creadores malagueños. Con tres nominaciones se había distinguido el trabajo de Luz Arcas y su compañía La Phármaco en su montaje más reciente, Somos la guerra. Competía, aunque al final sin éxito, en las categorías de mejor espectáculo de danza, mejor intérprete femenina de danza y mejor intérprete masculino de danza para Marcos Matús.

En número de nominaciones la igualaba la actriz Alessandra García. Con su montaje Mujer en cinta de correr sobre fondo negro, la actriz no sólo destacó en dos categorías revelación, mejor autoría y mejor espectáculo. También logró codearse en el apartado de mejor actriz con Mónica López y Sandra Ferrús, aunque finalmente lo consiguiera Mónica López.

“Que podamos poner en valor este tipo de teatro que hago, más contemporáneo y que tiene que ver con las artes vivas, supone algo muy vasto, muy grande, porque no es fácil”, reconocía en una entrevista reciente.

Con dos nominaciones partía el segundo musical puesto en escena por el Teatro del Soho Caixabank. Company, dirigido y protagonizado por Antonio Banderas, competía como mejor espectáculo musical y mejor labor de producción. Ese último se lo

La coproducción de esta misma institución, Cris, pequeña valiente, de la compañía de Ángel Calvente El Espejo Negro, optó y ganó como mejor espectáculo infantil, juvenil o familiar.

Otra de las asiduas, ganadora de dos premios Max en 2017, era la bailaora y coreógrafa Rocío Molina. Competía con su paisana Luz Arcas como mejor intérprete femenina de danza por su espectáculo Vuelta a uno, la primera parte de su trilogía sobre la guitarra. Ambas se quedaron sin Max este año.