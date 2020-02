Nostalgia. Mucha nostalgia cargada de recuerdos y vivencias, abrazos mojados en cerveza fría y un rock contundente. Así estaba anoche La Trinchera, llena hasta los topes, con todas las entradas agotadas para recibir el regreso de 091 a Málaga. Desde una hora bien temprana, los seguidores más acérrimos a los de Granada hacían cola para conseguir el sitio más cercano al escenario. El que llegó a las 22:00, a la hora del concierto, tan solo pudo coger buen sitio cerca del grifo de cerveza que hay a la entrada de la sala. Eso, o encararse con otros seguidores intentando avanzar entre la masa humana hasta el foso.

Los Cero están en forma. Eso quedó muy claro ayer tras comprobar en directo la puesta en escena de La otra vida (Warner, 2019), el disco que ha materializado el regreso de 091 nada más y nada menos que 25 años después. Motivados, eso sí, por esa Maniobra de Resurrección que en 2016 prendió la mecha de esta nueva vida que la banda está disfrutando y regalando a sus seguidores. “Que sepáis que este regreso llega por vuestro empeño e insistencia. Gracias, de verdad”, dijo José Antonio García, vocalista de la banda.

Seis hombres vestidos completamente de negro reinaron en el escenario. José Antonio, Tacho, Jacinto, Víctor y José Ignacio, esta vez acompañados por el sonido hammond de Raúl Bernal al teclado. La banda interpretó un repertorio diseñado de la mejor manera posible. Contaba José Ignacio Lapido en una entrevista previa a este concierto, que es común en las bandas de larga trayectoria el temor a presentar nuevos temas y que la respuesta del público sea pasiva. Si es así, ayer quedó claro que se trataba de una excepción, pues el público malagueño llegó al concierto con el nuevo disco muy escuchado y lo demostró cantando los estribillos de temas como Vengo a terminar lo que empecé, la primera del concierto, o Al final.

Un repertorio de 24 temas repasó la trayectoria de la banda a través de sus discos y con especial hincapié en 'La otra vida'

Como no, tampoco faltaron los grandes clásicos que consagraron a la banda seduciendo a más de una generación. Unos que los disfrutaron desde el principio y muchos otros que llegaron tarde, cuando la banda pensó que ya había hecho todo lo que tenía que hacer y decidió separarse, jurando no volver a tocar. Evidentemente, ese juramento no se ha cumplido, y menos mal que ha sido así.

La interpretación en directo demostró muchas horas de ensayo con la calidad y contundencia en el sonido. Es algo que hay que valorar cuando algunos miembros de la banda no se han dedicado a la música en estos 25 años. El set list atravesó la trayectoria de la banda por toda su discografía, intercalando clásicos con los temas de La otra vida. La fuerza de El baile de la desesperación o La calle del viento hicieron saltar a toda la sala, con más de 600 personas.

La noche que la luna salió tarde o Esta noche dieron el toque más melancólico, mientras que las maracas de La vida que mala es culminaron una noche cargada de buen rock y reencuentros. Aún no se sabe si este será el último disco de la banda o, al igual que con la resurrección de hace cuatro años, algo inimaginable, los Cero volverán a sorprender. Por lo pronto, les queda mucha carretera para presentar este álbum que tantas alegrías está causando entre los seguidores. De momento, solo nos queda dar las gracias por resucitar. Bravo por esa nueva vida.