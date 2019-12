Melodías de la Navidad subterránea

En algunos momentos parecía una escena neoyorquina, como si algún cineasta lustroso estuviese dirigiendo el rodaje en la sombra. No en vano se han visto en los últimos años numerosos vídeos virales de músicos harto populares actuando en las estaciones de metro de Manhattan y hasta pasando la gorra, aunque lo de este viernes no fue exactamente así: la firma Metro Málaga, concesionaria de la Junta de Andalucía para el medio de transporte, celebró su Concierto de Navidad con los aromas más tradicionales donde correspondía, en la Estación del Perchel. Sin embargo, el infortunio decidió hacer de las suyas: la cita tenía como principal invitado nada menos que al barítono malagueño Carlos Álvarez, quien finalmente no pudo trasladarse desde Londres, en cuya Royal Opera House actúa estos días metido en el papel de Iago en una nueva producción del Otello de Verdi, debido a las inclemencias meteorológicas. La concesionaria no dispuso de mucho tiempo para anunciar la ausencia de Álvarez, pero sí decidió mantener la celebración del concierto, con lo que más de cuatro se llevaron un chasco cuando conocieron que iban a quedarse sin ver al barítono. Así son las cosas: hubo magia navideña, sin embargo, bajo tierra, que de eso se trataba.

La velada se celebró así con el resto de protagonistas convocados: la Banda Municipal de Música, el Coro de la Fundación Incide (que impulsa el propio barítono) y la cantante María Espinosa, finalista de la última edición del programa La Voz. Con estos ingredientes, el concierto se sostuvo con un repertorio típicamente navideño, con villancicos tradicionales, Blanca Navidad, Imagine y otros himnos que el respetable cantó bien a gusto. No faltaron expresos deseos de felicidad para todos los presentes, y quién dice que el Metro no es el lugar idóneo para hacerlo. Con Carlos Álvarez o sin él, al cabo.

Pero no habrá que esperar mucho para ver a Carlos Álvarez en Málaga, aunque en otras circunstancias. Entre enero y febrero, el barítono volverá a ser Iago para el Otello de Verdi en la Ópera de Viena, y en marzo volverá al Teatro Cervantes para protagonizar La favorita de Donizetti dentro de la Temporada Lírica. En abril, será el Metropolitan de Nueva York (a donde regresó el pasado octubre tras una larga ausencia) con Simon Boccanegra, título con el que llegará en junio a Turín después de hacer lo propio en la Ópera de Viena en mayo con Don Giovanni. Quien no se consuela, ya sabe.