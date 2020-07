Ha sido una larga ausencia, prolongada durante demasiados años a pesar de la cercanía y los lazos, pero de cualquier forma la espera ha terminado: la banda granadina Lagartija Nick vuelve a Málaga con el concierto que ofrecerá este martes en el patio del Museo de Málaga, en el Palacio de la Aduana, a las 22:00, dentro del ciclo Música y Museos organizado por la Consejería de Cultura. Y lo hace con las entradas agotadas desde hace ya varios días, aunque con un formato impuesto por la epidemia del coronavirus, con la obligación para el público de llevar mascarilla y respetar las distancias de seguridad fijadas en el recinto, que tal vez no resulte el más deseable para disfrutar la propuesta, aunque tal vez permita comulgar con la naturaleza poética de los himnos de Lagartija Nick de una manera más honda y consciente. El grupo comparecerá con su formación actual al completo, prácticamente la misma de su fundación: Antonio Arias (voz y bajo), Juan Codorniú (guitarra), M. A. R. Pareja (guitarra), Eric Jiménez (batería) y JJ Machuca (teclados), lo que permitirá ver en escena a los artífices de discos imprescindibles como Hipnosis (1991), Inercia (1992), Su (1995) y el Omega (1996) de inspiración lorquiana alumbrado junto al siempre recordado Enrique Morente. Según confirmó a este periódico Antonio Arias, el repertorio del concierto en el Museo de Málaga estará especialmente dedicado al último disco de Lagartija Nick, el celebrado Los cielos cabizbajos (2019), una elegía prendida en homenaje a las guerras más crueles del último siglo alumbrada por Jesús Arias, hermano de Antonio, quien antes de su prematuro fallecimiento en 2015 desarrolló una admirable y reconocida labor creativa en diversos frentes: el musical como pionero de la escena punk granadina, el literario (el Patronato Lorca publicó el pasado mes de diciembre su poemario Un jardín contra tu nombre a título póstumo) y el periodístico, con una trayectoria que incluyó una fértil ejecución del oficio en el seno del Grupo Joly.

Justo en 2015 trabajaba Jesús Arias en la composición de “un poema sinfónico para coro, orquesta sinfónica, voces flamencas e instrumentos extraños que pretende rendir homenaje a aquellas ciudades que durante el siglo XX se vieron devastadas desde el cielo, como un tornado de fuego, por el odio y el salvajismo más desolador del hombre”, tal y como dejó escrito en su diario. Lagartija Nick rescató el trabajo que Jesús Arias dejó inconcluso y, con la ayuda del pianista David Montañés, completó la obra bajo la guía absoluta de su primer artífice. Los cielos cabizbajos tuvo su presentación en 2018 con un concierto en Granada en el que participaron Estrella Morente y el mismo David Montañés y el año pasado la experiencia quedó definitivamente recogida en el álbum, cuya primera intención sinfónica queda respetada con la participación del Coro y Quinteto de la Universidad de Granada y para el que Lagartija Nick contó además con la colaboración de Jon Sistiaga, que brinda su voz periodística en dos temas. A través de un cosmos de versos afilados y electrizantes, Lagartija Nick viaja de Sarajevo a Somalia, de Guernica al genocidio belga en el Congo, para mantener viva la memoria de las víctimas y ajustar cuentas con la Historia sin pelos en la lengua.

Ya en su anterior disco, Crimen, sabotaje y creación, incorporó Lagartija Nick dos canciones de Jesús Arias (Agonía, agonía y Europa, Europa, que sonarán también en el concierto del Museo de Málaga), una exploración que ha permitido al quinteto incorporar nuevos matices e inquietudes a su sonido inconfundible: “Hemos respetado e incorporado sus ideas a nuestro sonido. Aunque ha sido agotador pensar por dos personas... A veces lo he disfrutado, otras lo he apartado y la mayoría de veces lo he llamado para que me inspirara. No sabría ahora decirte si le gustaría. Esperaré a ver señales suyas”, afirmaba Antonio Arias en una entrevista a este periódico con motivo del lanzamiento de Los cielos cabizbajos. En cuanto al contenido del mismo disco, “el hecho de que se ponga el foco en las víctimas de una guerra es algo a lo que estamos ya tan acostumbrados. Parece una música de fondo en esta sociedad. Nos hemos acostumbrarlo a vivir con ese drama, ese dolor ajeno, como una música de fondo a la que no prestamos atención”, criticaba el cantante y compositor, quien cree que este disco de Lagartija Nick “le da voz al menos a las víctimas y mira al mundo entero”. Canciones dolientes como Sarajevo, Buenos días Hiroshima, Somalia y Europa-Ío sonarán así como un grito de rabia en la noche malagueña.