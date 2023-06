El Contenedor cultural de la UMA despide el curso dedicando junio a la comunidad LGTB

Rozando la centena de eventos, el Contenedor Cultural de la Universidad de Málaga (UMA) va a concluir su programación del curso con un mes de junio dedicado a conmemorar los disturbios de Stonewall en 1969, que supusieron un antes y un después para el colectivo LGTB en occidente. Así, el espacio cerrará la temporada con una asistencia de público que reafirma la vuelta a la normalidad tras la pandemia.

Destacan también dos características que han estado muy presentes en sus carteles: la apuesta por el talento local y los artistas y grupos emergentes como Lord Malvo, BISOU o Última Frecuencia. Tampoco han faltado artistas consagrados y espectáculos de procedencia internacional. Los encargados de inaugurar el sexto mes del año serán Emilio Mula, Chinowski Garachana e Ignacio Béjar, que forman 'Plantae', espectáculo que inicia el día 1 los jueves de música. La propuesta explora lo audiovisual a través la captura del pulso de las plantas utilizando biosensores.

Sin abandonar la botánica, una semana más tarde, el día 8 de junio, Flores del Mississippi visita el Contenedor en un espectáculo que fusiona el jazz con la copla a cargo de la compañía Manolo Supertramp. La fiesta Picnic Sudor se cuela el viernes día 9 en la programación con los artistas Jota Carajota, Ganges, Talavera, Reload Dj y Eris Purple.

De la recta final se encargan el día 15 de junio John Hurt, Gual-icho y Disidenta Bellerina estrenando un nuevo formato, 'La previa'. El mismo día cogen el relevo Impulsiva con Show AV "as we are", un espectáculo electrónico lumínico. David Roldán y Mario Ruz se ponen en la piel de cien personajes en una sola obra.

'Big boy' es un espectáculo de teatro físico que sube a las tablas del Contenedor el miércoles 7 de junio. La compañía Guantuguan ofrece, además, ese mismo día una clase magistral de teatro físico de 11.00 a 13.00. Tomará el testigo en las escénicas el día 14 de junio en Miss Destierro, comedia rural en la que después de huir de su pueblo natal, Ismael tiene que volver y enfrentarse a los recuerdos del pasado. Incluido también en la temática 'Cruza la acera' el jueves día 22, desde las dos de la tarde se celebrará en el Contenedor 'La Veladilla del Tijeritasso' un evento de artes vivas en el que las seratas futuristas de Marinetti & Co. son versionadas al andaluz a través de distintas disciplinas y artistas.

Muestra de talleres

El pasado mes de octubre comenzaban los talleres de danza, poesía y teatro que ofrece el Vicerrectorado de Cultura al público general. Durante junio, el alumnado de estos talleres llevará a cabo sus muestras de fin de curso para poner en práctica todo lo aprendido en las clases. El grupo de danza liderado por Fernando Hurtado lo hará el viernes 16 de junio con un espectáculo bautizado como 'El color del infinito' de danza contemporánea. El día 21 será el turno de los pUMAS con su 'Poesía para salvajes', taller impartido por Violeta Niebla. Ambas muestras ofrecen entrada libre hasta completar aforo.

Los cuatro grupos de #UMAescena, taller de teatro que dirige Alessandra García, actúan con 'Ángulo Muerto' los días 3 y 4 de junio, 'SIM' el sábado 10 y el domingo 11, 'Las Benditas' una semana después, el 24 y 25 de junio y clausura el grupo del nivel avanzado con 'La misma mancha, el mismo lunar' el día 30 en el auditorio Edgar Neville. Las muestras de los talleres de teatro se podrán disfrutar a través de invitación.

Ciclo 'Cruza la Acera'

'Una historia de paradas' del joven director Jorge Pérez da el pistoletazo de salida al ciclo de cine 'Cruza la acera', un cortometraje de temática LGTB que se proyectará el martes 6 de junio en la Sala 3 del contenedor. Le sigue, el día 13, 'Laurence Anyways', largo que narra como la vida de un profesor de literatura y su entorno cambia cuando decide transicionar a mujer. El ciclo lo cierra la película de culto 'Showgirls' protagonizada por Elizabeth Berkley el martes 20 de junio. Las sesiones de cine comenzarán a las 19 horas. Las películas se exhibirán de manera gratuita y la entrada será libre hasta completar aforo.

En el apartado de exposiciones, 'El Bulto, la pérdida de un barrio' un homenaje al ya desaparecido barrio a través de la fotografía de Pepe Ponce permanecerá hasta el 30 de junio en la sala de exposiciones del campus de Teatinos Espacio Cero. Un día antes, el 29 finaliza la exposición de la sala del Rectorado 'JONDO. Sonidos Maquínicos', una muestra colectiva.