La Costa del Sol, salpicada de festivales musicales desde Marbella a Nerja

Los festivales de música veraniegos al aire libre se han convertido en una fórmula de éxito en los últimos años y eso ha hecho que hayan proliferado a lo largo de toda la Costa del Sol, desde Marbella hasta Nerja, pasando por Fuengirola, Mijas o Torre del Mar.

El festival que suele reunir desde su nacimiento en 2012 una mayor constelación de estrellas es el Starlite de Marbella, que tuvo en 2022 un impacto total en términos de Producto Interior Bruto (PIB) de más de 315 millones de euros, según un informe de la consultora PwC presentado el pasado septiembre.

La organización del Starlite cifró entonces los asistentes anuales en 362.000, que realizan un gasto de más de 275,8 millones de euros, de los que 66,4 millones se destinan a restauración; 63,4, a alojamiento; 60,8, a transporte; 45,8, a comercio, y 39,4 millones, a otras actividades de ocio.

En su programación de 2023 ofrece conciertos únicos en España como los de Cat Stevens, Michael Bolton y Ricky Martin, a los que se suman nombres internacionales como Lionel Richie, Seal, Tom Jones, Anastacia, Rod Stewart, Norah Jones, Iggy Pop, Eros Ramazzotti, Wilco, Black Eyed Peas, Juanes o Mika.

Junto a ellos estarán otros artistas nacionales entre los que destacan Juan Magán, Pablo López, India Martínez, Melendi, Antonio Orozco, David Bisbal, Sara Baras, Vicente Amigo, Miguel Ríos, Raphael, Lola Índigo, Víctor Manuel o Mónica Naranjo.

El Castillo Sohail de Fuengirola –una fortaleza del siglo XI– y su ladera son los escenarios del Marenostrum, que tiene en su cartel este año a Robbie Williams, UB40, Alejandro Fernández, Kany García, Tini, Juan Luis Guerra, Morat, Gloria Trevi, Pablo Alborán, Nicky Jam, Manuel Turizo o Bizarrap, entre otros.

Por su parte, el festival Cala Mijas ofrece en esta localidad tres jornadas con más de sesenta intérpretes, entre ellos Arcade Fire, Florence + The Machine, Siouxsie, The Strokes, Belle & Sebastian, Ethel Cain, Lil Yachty, Arca, Moderat, James Holden, Metronomy o Duki.

El núcleo de población de Torre del Mar, en Vélez-Málaga, acogerá el noveno Weekend Beach Festival, que está entre los festivales con más público en España, y que este año ha programado a Maluma, Editors, Dellafuente, Mando Diao, Mala Rodríguez, Mario Díaz, Mr. Kilombo, SFDK, Fangoria, Sidecars, Kiko Veneno, Tarrus Riley o La Casa Azul, entre otros muchos.

El decano es el Festival de la Cueva de Nerja, que alcanza su 62 edición con Raphael, Miguel Poveda, Les Luthiers, María Peláe, Diana Navarro, María José Llergo, Niña Pastori, Vanesa Martín, Sara Baras y Pastora Soler, entre otros artistas.

El Puro Latino Fest de Torremolinos tendrá en su escenario a figuras como Quevedo, Bryant Myers, Myke Towers, Gente de Zona, Sech, Morad, Eladio Carrión, Mora, RVFV, Jowell y Randy, Omar Montes, José de las Heras y Alvama Ice.

Ya en Málaga, el Brisa Festival contará con Chambao, Macaco, Love of Lesbian, Depedro, Carlos Sadness, Shinova, Soleá Morente, El Jose, Elefantes, Melifluo, La habitación roja y Lagartija Nick entre sus cabezas de cartel.

También en la capital malagueña, el Oh, See! Málaga ofrecerá una programación encabezada por Viva Suecia, Dorian, Iván Ferreiro, La M.O.D.A., Rayden, León Benavente, Second, La La Love You, Arde Bogotá, Rufus T. Firefly, Siloé y Nunatak.