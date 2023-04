Javier Castillo: "Esto es un sueño, estoy súper agradecido de que mi ciudad me acoja con este entusiasmo"

Antes de llegar a la plaza de la Marina, en la calle Trinidad Grund, se siguen sumando gente a la cola. Todos quieren que el escritor Javier Castillo les firme uno de los ejemplares de El Cuco de Cristal, su sexta novela, en la caseta de actos de la 52 Feria del Libro de Málaga. Como cada año, el malagueño guarda un hueco en su agenda para volcarse con sus lectores más próximos, con sus paisanos, con la ciudad que vio nacer a un superventas ahora totalmente indiscutible. Simpático, cercano, humilde y generoso, el autor conserva un carisma que cautiva aún más al natural a su legión de seguidores.

"Esto es un sueño, estoy súper agradecido de que mi ciudad me acoja con este cariño y entusiasmo, es una auténtica barbaridad", comenta Castillo este domingo nada más empezar con las firmas. "Estoy celebrando, siempre tengo que celebrar todo esto", agrega.

El malagueño ya presentó por todo lo alto su nuevo thriller, publicado el pasado febrero, pero siempre "intento guardarme un hueco en la agenda para venir a la Feria del Libro, que es el lugar en el que tiene uno la oportunidad de devolverle un poquito a todas las librerías de la ciudad, y acercarte a cada caseta, saludar, y así también la feria se dinamiza un poco más", considera. Y razón no le falta. Hay tanto público que sabe que durante horas estará de pie firmando, posando y "mirando a los ojos" a sus lectores, que es algo que vive con ganas.

"Intentaré llegar a todos, la verdad es que estoy súper agradecido, es una locura todo esto que está pasando, es surrealista", declara. Y subraya que El Cuco de Cristal "ha sido el lanzamiento más heavy que he tenido de todos mis libros, ha estado dos meses consecutivos número uno de España y ahora ha bajado al dos, creo, porque han salido muchas novedades pero aún así, es una pasada. Ha sido el tercer libro más vendido de San Jordi, una auténtica barbaridad".

A Málaga ha llegado directamente desde Nueva York, donde también ha saboreado el éxito. "Pero aquí estamos, intentando no perder el norte y agradeciendo sobre todo a cada persona que viene a la firma y a mirarlos a los ojos, que es un momento muy bonito en el que conectas con el lector y preguntas qué le ha parecido el libro", afirma Castillo.

Y los primeros de la cola, que lo llevan esperando unas dos horas, lo tienen claro. Lo que más les gusta de las novelas de Javier Castillo es que los engancha desde la primera página. "He venido a conocerlo, me he leído todas sus novelas, menos la última y lo que más me gusta es la manera que tiene de enredarte, esa habilidad con la que escribe porque hasta que no terminas el libro no sabes quién es el asesino", comenta una lectora que acude con su pequeña en brazos.

"La verdad es que es el único escritor español que me gusta. He intentado leer otros pero él es el único, me engancha desde el primer minuto, desde la primera página", dice otra lectora. Isabel opina lo mismo. "A mi lo que me gusta de sus libros es que no puedo parar de leerlos cuando empiezo. Conocí por casualidad su primera novela y me la leí en un día, cuando salió el segundo libro fui al día siguiente a la papelería a comprarlo. Voy a velocidad de vértigo, no puedo parar de leer, me engancha muchísimo, me mantiene intrigada hasta el final".

Mari Carmen apunta que "cuando te metes en sus novelas, parece que la historia va a ir por un lado, luego gira hacia otro, y te quedas atrapada, necesitas más libros". Aunque todos en el corrillo de la cola han visto la serie La Chica de Nieve y les ha gustado, quizás no tanto como el libro, Mari Carmen prefiere que la trama se ambiente en otro lugar que no sea Málaga. "Para mí, cuando más lejos más sentido cobra la historia. Si la enfocas en Málaga hay cosas que pueden chocarte y te sacan de la ficción, yo prefiero que estén ambientadas fuera, la verdad". Isabel destaca que la protagonista del libro "tiene más garra" que Milena Smit en la serie.

Sin embargo, en Pedro ha provocado otro efecto. Le ha absorbido tanto la ficción televisiva que va a comenzar a leer sus libros. "No soy lector, todavía, pero sí seguidor suyo. A mi la serie me enganchó totalmente, la ambientación, los detalles. Me ha hecho tener ganas de empezar los primeros libros", dice.

Sea por el éxito que ha tenido la adaptación de su obra a la pequeña pantalla, con la que ha llegado a mucha más gente aún, o por las historias que siguen poblando su cabeza y a las que da vida sobre las teclas con la misma intensidad que el primer día, Castillo avanza a pasos agigantados hacia ese lugar privilegiado en el que están los elegidos.