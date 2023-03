El musical 'Cruz de Navajas, el último Mecano' recala del 8 al 25 de junio en el Teatro del Soho de Málaga

Mecano fue, y no creo que haya mucha discusión al respecto, el grupo pop español más grande de los años 80 y 90. Aunque se separaron en 1992, su eco siguió resonando y aún lo hace treinta años después. Sus temas son iconos de la movida, himnos que cuarentones y cincuentones se saben letra por letra. El Teatro del Soho Caixabank propone para el mes de junio un nuevo reencuentro con sus canciones y programa, del 8 al 25 de junio, el musical Cruz de Navajas, el último Mecano. Las entradas ya están a la venta a través de la web cruzdenavajasmusical.com.

El espectáculo, visto por más de 200.000 personas a lo largo del territorio nacional, continúa su gira, y Málaga no podía faltar en su recorrido, con más de 20 ciudades previstas en este 2023, según explican desde la promotora. Y aseguran que este montaje supone "la creación de un nuevo género dentro del espectáculo musical, porque, por primera vez, no se utiliza una historia argumental para unir cada tema, sino que cada uno de ellos se transforma en un universo e historia particular".

Más de 30 canciones cantarán, tocarán y bailarán 25 artistas sobre el escenario para recrear los grandes temas de Mecano, interpretados cada uno de ellos con originales y asombrosas puestas en escena, gracias a una avanzada tecnología y al talento y la sensibilidad del equipo artístico.

"Ocho voces gradiosas, una magnífica banda de músicos en directo, un espectacular cuerpo de baile, y todo ello enmarcado en una impactante escenografía de pantallas led con vídeos proyectados, que transforman a cada momento todos y cada uno de los números, para convertirlos en asombrosas piezas musicales", comentan desde la organización.

Cruz de Navajas es "uno de los mejores espectáculos musicales del momento, solo comparable con las grandes producciones internacionales, pero de creación y producción íntegramente nacional", dicen y aseguran que la aspiración es llegar a ser el reconocimiento más grande que se haya hecho sobre la banda que formaron Ana Torroja y los hermanos Nacho y José María Cano.

Los pases serán miércoles y jueves a las 20:00, los viernes a las 20:30, los sábados la función será doble, a las 18:00 y a las 21:30 y los domingos a las 19:00. El espectáculo tiene una duración de 140 minutos sin descanso y las entradas precios que oscilan entre los 20 y los 60 euros.