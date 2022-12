Cultura programa dos conciertos navideños del coro malagueño Gospel it en Teatinos y El Palo

La formación musical malagueña Gospel it va a ofrecer dos conciertos navideños los días 16 y 22 de diciembre, organizados por el área de Cultura del Ayuntamiento malagueño.

El primero de ellos será el viernes 16 en la carpa de la calle Frank Capra en Teatinos y comenzará a las 19.00 horas. El otro concierto de este coro de góspel comenzará también a las 19.00 horas y será en el auditorio Curro Román de Playa Virginia, el jueves día 22.

La actuación de ambos días está prevista que se prolongue hasta las 21.00 horas. En ambos casos la entrada será libre hasta completar el aforo.

Gospel It nació en Málaga en 2016 de la mano de Rafael Estepa y Belén Jurado, se trata de un proyecto en el que se unen 20 voces profesionales, que provienen de diversos campos. Su repertorio está lleno de clásicostanto de la música espiritual como música popular, los cuales consiguen convertir en propios haciendo una puesta en escena vibrante y emotiva.

La formación musical malagueña ofrecerá el siguiente repertorio navideño: Never Enough, With a Little Help from my Friends, How Much We can Bear, Music Brought Me Out, Oh, Holy Night, This Little Light of Mine, I Wanna Dance with Somebody, All I Want for Christmas, Oh, Happy Day!, Man in the Mirror, This Christmas, Stand By Me, Hallelujah, Oh, Blanca Navidad, Brillará y I know where I've been.