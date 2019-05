Consolidado entre los festivales nacionales dedicados a la música de cine con sólo tres ediciones, el Movie Score Málaga (MOSMA), armado como centro de atención al género desde el Festival de Málaga, celebrará la cuarta del 2 al 6 de julio con una programación que incluye siete conciertos en distintos recintos, la presencia de compositores de renombre como John Debney, Roque Baños y Robert Folk y, por primera vez, la inclusión de espacios al aire libre para un selecto ciclo de actuaciones que permitirán hacer a toda la ciudad partícipe del evento. Eso sí, esta edición del MOSMA tendrá su aperitivo ya este sábado en el Teatro Cervantes a las 20:00, con un concierto en el que, bajo la dirección del malagueño Arturo Díez Boscovich, la Orquesta Sinfónica Provincial de Málaga interpretará algunas de las obras más representativas de las tres anteriores ediciones, con un programa que incluye a compositores como Michael Kamen, Trevor Jones, David Shire, John Powell y el propio Díez Boscovich (quien ofrecerá toda una première de su banda sonora para Urubú, la película de Alejandro Ibáñez cuya grabación se realizó recientemente con la Orquesta Filarmónica de Málaga).

El director del Festival de Málaga, Juan Antonio Vigar; la concejal de Cultura, Gemma del Corral; y el coordinador del ciclo, David Doncel, presentaron este martes los contenidos de una edición que comenzará de manera harto especial, con el concierto que la Orquesta Sinfónica Provincial y el Coro Ziryab ofrecerán el martes 2 de julio a las 21:30 en la Plaza de la Constitución bajo la dirección de Roque Baños con un programa dedicado en exclusiva al laureado compositor de bandas sonoras, que incluirá algunas de las partituras creadas por Baños para compositores como Álex de la Iglesia, Ron Howard y Alejandro Amenábar, sin olvidar la banda sonora de la reciente El hombre que mató a Don Quijote de Terry Gilliam.

El programa de conciertos continuará el miércoles 3 con otros dos conciertos: el que ofrecerá a las 20:00 en la Sala María Cristina de Unicaja el japonés Yasunori Mitsuda, autor de la música para videojuegos celebérrimos como Chrono Cross, Xenosaga y Xenogears; y el que tendrá lugar a las 22:00 en el recinto Eduardo Ocón con Siddharta Khosla (que recreará en directo su score para la serie This is us) y el dúo formado por Leo Birenberg y Zach Robinson, quienes harán lo propio con la de Cobra Kai. El jueves 5 habrá otra cita doble: a las 18:30, el Cine Albéniz acogerá la proyección de la película Sin fin con la banda sonora interpretada en directo por Joan Martorell, Ana Franco, Eloy Arostigui y su compositor, Sergio de la Puente. Y a las 21:30 en el Teatro Echegaray, la Orquesta de la Catedral de Córdoba revisará la música para cine de jóvenes compositores como los citados Mitsuda, Birenberg, Robinson y De la Puente, además de Arturo Cardelús (autor de la banda sonora de Buñuel en el laberinto de las tortugas, premiada en Málaga) y las compositoras malagueñas Paloma Peñarrubia e Isabel Royán.

El viernes 5, la Orquesta Sinfónica Provincial de Málaga volverá a cobrar protagonismo a las 20:30 en el Teatro Cervantes con el concierto Retro MosMA 80, en el que, bajo la dirección de Joan Martorell y Oscar Senén, la agrupación interpretará algunas de las bandas sonoras más celebradas de los 80, desde Los Goonies a Karate Kid, pasando por la recreación de la música de Vangelis para Blade Runner que Sergio de la Puente presentará en directo. La segunda parte estará dedicada íntegramente al compositor estadounidense Robert Folk, autor de la música para películas como Loca academia de policía, La historia interminable 2, Operación: soldados de juguete, El señor de las bestias 2 y Encontrarás dragones, que dirigirá a la propia Orquesta Sinfónica en la interpretación de una selección de sus piezas y que recibirá además un homenaje del MOSMA en forma de galardón.

Finalmente, el sábado 6 de julio a las 20:30, llegará el cierre de Movie Score Málaga también en el Teatro Cervantes con John Debney, compositor de bandas sonoras para cineastas como Mel Gibson (incluida la música para La pasión de Cristo, considerada su obra maestra), Steven Spielberg, Peter Hyams, John Favreau y Gary Marshall, con títulos en su haber como Iron Man, Spider-Man, El libro de la selva y Bob Esponja. Debney dirigirá a la Orquesta Filarmónica de Málaga y el Coro de la Catedral de Córdoba en un concierto que incluirá la interpretación de Resurrection, oratorio extraído de La pasión de Cristo.

Por lo demás, el MOSMA mantiene sus ciclos habituales dedicados a la industria, la formación y los encuentros con compositores conducidos por Isabel Vázquez. Las entradas para todos los conciertos en sala podrán adquirirse a partir de este miércoles.