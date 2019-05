Demandan al Museo Carmen Thyssen por la presunta atribución errónea de un cuadro

Un abogado y coleccionista de arte ha presentado una demanda en los juzgados por una atribución supuestamente errónea de un cuadro expuesto en el Museo Carmen Thyssen Málaga al pintor malagueño Emilio Ocón Rivas. Por su parte, la pinacoteca asegura que se ha realizado una investigación y que a fecha de hoy no hay ningún dato científico que demuestre que esa obra no es de dicho autor. El letrado Antonio Castillo Gómez, aficionado a la pintura malagueña, ha presentado esta demanda, que ha recaído en el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Fuengirola, después de que el pasado mes de febrero comprara una entrada para ver la colección permanente y la temporal de dicho museo y observara que la firma de uno de los tres cuadros que se exhiben y atribuyen a Emilio Ocón Rivas presenta una "clara alteración apócrifa de la E inicial" de la firma.

Se trata de la obra Marina (1884) y el demandante apoya su escrito judicial en documentos, como la información publicada en un blog sobre pintura malagueña del siglo XIX en el que se analiza el cuadro y "termina concluyendo que se encuentra erróneamente atribuido a Emilio Ocón" y que "pertenece a su sobrino y discípulo Adolfo Ocón". También se basa en artículos de una catedrática de la universidad malagueña y patrona de la Fundación que gestiona el museo. Así, el demandante indicó que solicita que el juzgado declare el cumplimiento defectuoso del contrato que supone la entrada comprada por él para ver la colección "porque han mostrado un cuadro mal atribuido", apuntando que no pide "ni indemnización ni que se me devuelva el dinero de la entrada, simplemente que se declare en una sentencia que ese cuadro está mal atribuido".

Asimismo, solicita que se inste al museo a permitir a un perito con el que ha contactado examinar el cuadro para poder hacer un dictamen pericial y, en su caso, se designe judicialmente un especialista en autentificaciones de obras de arte por si dicho perito de parte no puede elaborar el informe o concluye que se requiere un análisis pericial complementario en laboratorio de diagnóstico. También solicita que se comunique al Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico para que emita dictamen sobre la autenticidad de la obra en cuestión y, en su caso, ofrezca a los peritos la asistencia técnica. Además, insta a que se dé traslado de la demanda a la Fiscalía por si ve un interés social como para estar en el proceso y si considera que se deben abrir diligencias de investigación penal.

Según explicó Castillo, en este tiempo, antes de presentar la demanda contra la Fundación Palacio de Villalón, ha puesto su planteamiento en conocimiento de la dirección del museo, para que se reconozca lo que en su opinión es "una errónea atribución sobre la autoría del cuadro", pero aseguró que únicamente se le respondió que se iba a iniciar una investigación al respecto, pero "no ha habido noticias de las supuestas investigaciones".

El demantante únicamente reclama una sentencia que reconozca el error de la atribución

Por su parte, la directora artística de la pinacoteca, Lourdes Moreno, afirmó que se ha investigado la obra y "a fecha de hoy el museo no tiene ningún documento científico que demuestre que esa obra no es de Emilio Ocón, luego no podemos cambiar la atribución porque alguien tenga una opinión; aunque oír oímos a todo el mundo", indicando que el demandante "no ha aportado ninguna prueba científica". Moreno explicó que esa marina "está inspirada en una luz muy del norte y sabemos por la biografía de Emilio Ocón que él estuvo allí", apuntando que "el que haya una obra de pequeño formato que la firma Adolfo Ocón (su sobrino y alumnos) que es casi igual que la que tenemos te da para sacar un hilo conductor de que la hizo el sobrino, pero sabemos que en las escuelas del siglo XIX el maestro era el maestro y los alumnos le copiaban y aprendían así".

En este sentido, la directora aseguró que la especialista que realizó la tesis doctoral sobre este pintor y que escribe en el catálogo del museo la ficha correspondiente a la obra de Emilio Ocón, "a la que cuando hemos tenido dudas hemos acudido", reafirma que "esta obra es de estilo y ejecución de Emilio Ocón" y confirma que la obra "estilísticamente está dentro de la ejecución de un maestro como él". Moreno afirmó que el museo tiene sus especialistas "y los ha consultado" y consideró que "el que una firma sea falsa o verdadera no es un dato definitivo y concluyente para que la obra sea falsa o verdadera". No obstante, señaló que "si en algún momento la obra no fuera de dicho autor, para el museo no es ningún demérito, porque el mismo respeto nos causa Emilio Ocón como un sobrino y alumno que le copiara".

Moreno aseguró que están "tranquilos" y consideró que "tenemos que ser prudentes porque en nuestras manos está un patrimonio muy importante", por lo que reiteró que "si hay datos científicos para un cambio se hará y si no lo hay, no se hará".