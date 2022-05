Día de los Museos en Málaga: Una invitación a abrazar el arte sin complejos

No importa si ya se ha visitado el Museo Picasso veinte veces o si se entra en el Carmen Thyssen por primera vez. Si se sorprenden con las obras del Pompidou y no saben pronunciar el nombre de sus autores o se emocionan de nuevo ante la icónica obra de Simonet en el Museo de Málaga. Expertos o recién iniciados, curiosos abiertos a cualquier propuesta o seguidores infatigables de movimientos e ismos. Todos, locales o foráneos de decenas de lenguas maternas, estaban invitados a la fiesta del arte y no quisieron faltar.

Este 18 de mayo, Día de los Museos, se ha celebrado en Málaga con jornadas de puertas abiertas, gran afluencia de público en las distintas pinacotecas y actividades especiales. Es el momento en el que cada año se brinda la oportunidad de abrazar el arte sin complejos, se tiende la mano para que cualquiera pueda comprobar, sin temor a equivocarse, que el arte va mucho más allá de unos códigos para apelar directamente a sentidos y sentimientos universales.

A media mañana de este miércoles había colas en la entrada del Museo Picasso Málaga. Y en su interior, la concentración de público era considerable. Y no solo formada por aquellos que querían ver la colección del genio malagueño. También las dos exposiciones temporales que ahora mismo se pueden visitar en el centro, Cara a cara. Picasso y los maestros antiguos y Paula Rego.

La muestra temporal dedicada a la portuguesa Paula Rego tuvo una gran acogida. Los impactantes cuadros de Rego, con la mujer en el centro de su obra, eran desgranados en una visita guiada por una especialista del departamento didáctico del museo.

María y Dani conocieron la obra de la artista gracias a su visita al Museo Picasso Málaga. Los dos turistas de Valladolid decidieron participar de esta festividad en Málaga y en su programa incluyeron también el Museo Carmen Thyssen y el Centro de Arte Contemporáneo. "He trabajado durante 14 años en museos de arte contemporáneo y creo que este día es una buena oportunidad para que todo el mundo pueda iniciarse en el mundo del arte, es una forma de abrir las puertas de nuestro patrimonio y hacerlo más accesible", dice María.

"No todo el mundo piensa que el arte es para ellos o que puede entenderlo y esta invitación a entrar acaba con muchos estereotipos", agrega María. También señala que en Málaga hay "una red de museos muy interesante" y que participar en el Día de los Museos puede ser una gran oportunidad para descubrir.

Mari Carmen y su marido llegaron desde Sevilla para pasar unos días en Málaga. No era la primera vez que paseaban por la ciudad pero sí la única que decidieron entrar en el Museo Picasso Málaga. "Ayer vimos que era gratuito, lo teníamos en nuestros planes, así que hemos aprovechado hoy", comentó. "Que se haga una jornada de puertas abiertas está muy bien porque es algo que ayuda a que se conozcan los museos y las colecciones", agregó.

En la cola del Museo Carmen Thyssen, Lidia esperaba su turno junto a su pareja. Ambos, residentes en Benalmádena, intentaron aprovechar la mañana acudiendo a varios espacios. "Escuchamos en la radio que era gratuito, que harían actividades y pensamos en volver para tener alguna experiencia diferente", comentó Lidia. "Si nos da tiempo también iremos al Museo Revello de Toro, que no lo conocemos", agregó.

"Necesitamos que la gente tenga cada vez más conciencia de la cultura y de lo que representa para Málaga tener estos museos", subrayó Lidia. Y concluyó: "Todo lo que sea cultura, fomentar actividades y dar a conocer todo esto es muy positivo".

Por la tarde, la Colección Museo Ruso, que desmontó a primeros de mayo las últimas exposiciones realizadas con la pinacoteca de San Petesburgo, invitó a los grupos que habían reservado su acceso a una visita guiada sobre el montaje de la nueva muestra, que se está elaborando con fondos del Museo Casa Natal Picasso.