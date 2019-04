Los diez conciertos para no perderse en Málaga

Hay viejos conocidos, sospechosos habituales, regresos largamente esperados y protagonistas de relativas campanadas. A estas alturas del año, el mapa con los conciertos a celebrar en la provincia de Málaga en 2019 ya está abierto sobre la mesa; y, aunque cabe esperar alguna incorporación rezagada, sí que resulta factible recomendar diez de los más destacados. Hay para todos los gustos en una lista que, cuidado, podría ser perfectamente otra. Lo bueno será poder seguir barajando las cartas.

BOB DYLAN

Echado de menos sin remedio desde aquel concierto en La Malagueta de 1999 (en una cita en la que actuó como telonero Andrés Calamaro), el Premio Nobel de Literatura volverá a pesar territorio malagueño el próximo 4 de mayo en el festival Marenostrum de Fuengirola dentro de su gira interminable en la que cabe considerar, por derecho, la cita musical del año en la provincia. Respecto a lo que se puede esperar, ya saben: riguroso sentido del oficio, ninguna concesión al público, revisiones de repertorios propios y ajenos y tal vez algún clásico camuflado a lo Don’t think twice, it’s all right. Aunque más de dos darían un brazo por una revisión, aunque sea leve, del Blood on the tracks, siempre se podrá decir que se estuvo allí.

STING

Convertido ya en argumento recurrente del verano de la Costa del Sol, Gordon Sumner volverá al Starlite de Marbella el 23 de julio, esta vez en el marco de su nueva gira, My songs. La productora presenta el evento como “un espectáculo dinámico y alegre, centrado en las canciones más queridas por el cantante de su propio repertorio, tanto al frente de The Police como en su carrera en solitario”. El avance de la setlist apunta títulos como Englishman In New York, Fields Of Gold, Shape Of My Heart, Every Breath You Take, Roxanne y Message In A Bottle, lo que desde luego basta para hacer apetecible la cita aunque Sting empiece a parecerse al vecino de playa que encontramos todos los veranos.

BLACK EYED PEAS

Por más que resulte difícil distinguir una cabeza de cartel del Weekendbeach Festival de Torre del Mar, cuesta desviar la atención del concierto que ofrecerán aquí el 6 de julio Will.i.am y los suyos, ya más que asentados en el mainstream que U2 y supervivientes tras todos los cambios de formación y los continuos rumores de separación. Si Masters of the Sun queda ya lejos de ser una obra maestra, es razonable esperar al menos una celebración del sonido a la altura. Y si no, el mismo día actuará Vetusta Morla.

ROD STEWART

Un respeto. Rod Stewart estuvo en 2005 en aquel festival del Hipódromo de Mijas en el que también actuaron Elton John y Lenny Kravitz y cuya organización dio la espantá cuando aún faltaban conciertos por celebrar. Esta vez actuará muy cerquita, en el Marenostrum de Fuengirola el 3 de julio, pero, qué duda cabe, con muchas más garantías. Lo hará con un nuevo álbum sacado de la manga, Blood Red Roses. Digan lo que digan de él, a ver quién le discute su condición de clásico.

RUFUS WAINWRIGHT

El neoyorquino dejó más que buenas sensaciones en sus dos anteriores conciertos en el Teatro Cervantes de Málaga (el último en 2007) y se dispone a regresar al mismo escenario el 29 de junio dentro del Terral en la gira de celebración del vigésimo aniversario de su primer disco. Más introspectivo, maduro y pendiente de los matices, la gran esperanza blanca del pop se dispone a revisar su legado y cabe esperar otra noche inolvidable.

MARTA HIGH

El nuevo festival Costa del Soul operará en Estepona, Benalmádena y Rincón de la Victoria del 21 al 23 de junio con un buen puñado de conciertos gratuitos, con un carácter más popular y abierto. La opción de dejarse conquistar por Marta High & The Soul Cookers es bien aconsejable.

ARA MALIKIAN

¿Ara Malikian? ¿Seguro? Pues claro. El violinista libanés actuará el 20 de septiembre en el Auditorio Municipal del Cortijo de Torres en el marco de su Royal Garage World Tour, que le llevará a algunos de los escenarios emblemáticos del planeta con su mezcla de clásicos, rock, flamenco, world music y otras hierbas.

RITCHIE BLACKMORE

El Festival Rock The Coast, que se celebrará el 14 y 15 de junio como apartado propio del Marenostrum de Fuengirola, reunirá a jefazos como Scorpions, UFO, Europe y el guitarrista fundador de Deep Purple, que comparecerá con la versión postmoderna de Rainbow, la banda con la que Blackmore viene lidiando desde 1975. Imprescindible.

THE BEACH BOYS

Aunque sea por Mike Love. El 11 de julio en el Starlite de Marbella, donde también merecen subrayado Diana Krall y Ben Harper. Bueno, y Roger Hodgson.

LOVE OF LESBIAN

Conclusión nacional para la segunda edición del Oh, See! Festival, que se celebrará el 13 y 14 de septiembre en el Auditorio Municipal de Málaga. Estarán Sidecars, Viva Suecia, La MODA, Ballena y Airbag además de los de Santi Balmes, esta vez con menos teatro y más rock. No está mal.