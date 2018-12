Dionisio González: la ciudad como escaparate

El artista asturiano Dionisio González reflexiona sobre la transformación de la ciudad en la exposición Parresia y lugar, que desde este viernes puede verse en el CAC Málaga y que recoge casi un centenar de trabajos de los últimos diez años. "La ciudad tiene un enorme condicionante de transformaciones y es imposible resumir la conversión de la antigua ciudad en la ciudad digital, porque la ciudad como la conocieron Aristóteles o Platón ha muerto", afirmó González en la presentación de la exposición.

Considera el artista que, "cuando un término sirve para significarlo todo, termina no significando nada", y eso ocurre con el término ciudad "si sirve para representar una población de 10.000 habitantes en el Medio Oeste cuya única autoridad moral o cívica es el sheriff y también para una ciudad como Tokio, con cuarenta millones de habitantes y 250.000 personas en su gobierno".

E

l denominador común de estas obras de González, en muchos casos fotografías tomadas in situ y luego modificadas de forma digital, son las "arquitecturas efímeras y expuestas a la demolición". Ese riesgo de demolición se debe "bien a los desahucios, como los asentamientos irregulares de Sao Paulo, o bien a la naturaleza, como en Dauphin Island, que está expuesta a tornados permanentemente y donde hay una especie de arquitectura de la resignación, que los propios habitantes de la zona expresan como levantarse ante la adversidad".

Mientras, la arquitectura de Vietnam que fotografía representa "cómo cuando dos sociedades asimétricas se encuentran, la entre comillas sociedad superior termina homogeneizando los parajes que en cierto modo visita", y "están expuestas al declive por pura sobreexposición a la mirada, por pura presencia del turismo", señaló González. "Decía Mike Davis que todo paisaje se conforma de dos componentes, uno tectónico y otro erosivo. Pues la función erosiva del turismo es tremenda en sociedades vernáculas", añadió el artista afincado en Sevilla.

Otra de sus series está dedicada a los proyectos no construidos de Le Corbusier, y González la enlaza con una frase del filósofo Martin Heidegger en la que señaló que "todo proyecto no construido es una ruina". "Dado que toda ruina requiere un arruinamiento por deterioro o destrucción, todo proyecto no construido entonces encierra en cierto modo la propia destrucción", apuntó González.

Dionisio González (Gijón, 1965) ha recibido premios como la Beca Leonardo o el Premio Nacional de Grabado del Museo del Grabado Español Contemporáneo y su obra está presente en colecciones como las del Centro de Arte Reina Sofía, el Museo de Fotografía Contemporánea de Chicago o el Centro Nacional de Arte Contemporáneo de París.