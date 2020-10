Eugenio Chicano en la Casa Natal de Picasso: historia de una amistad

Ha habido que esperar bastante más de lo deseado desde el aplazamiento al que obligó la epidemia del coronavirus en junio pero ya está aquí: la Fundación Picasso Casa Natal presentó este martes A Pablo Picasso, dedico, la exposición que reúne buena parte de las obras de inspiración picassiana de quien fuera fundador de la institución y director de la misma entre 1988 y 1999, Eugenio Chicano. La muestra, que podrá verse en la sede de la Plaza de la Merced hasta marzo de 2021, anticipa así la conmemoración del primer aniversario de la muerte de Chicano, que tendrá lugar el próximo 19 de noviembre, y sirve además para abrir la programación del nuevo Octubre Picassiano de la Casa Natal, que, aunque reducido en sus formas por las obligadas imposiciones sanitarias, mantiene viva la celebración en torno a Picasso con la que el propio Eugenio Chicano lo concibió hace ya más de tres décadas. La puesta de largo, emotiva y a flor de piel como cabía de esperar, contó con la presencia del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; la concejal de Cultura, Noelia Losada; el director de la Agencia Municipal para la gestión de la Casa Natal, José María Luna; el comisario de la exposición, Rafael Inglada; la viuda de Eugenio Chicano y directora de la misma Fundación Picasso Casa Natal entre 2003 y 2006, Mariluz Reguero; y el hijo del artista, el actor y director de escena Eugenio Chicano. En la presentación ante los medios también estuvieron el delegado de la Fundación La Caixa en Andalucía y Melilla, Juan Carlos Barroso; y la directora del Área de Negocio de CaixaBank en Málaga, Ana Belén Morales.

La exposición reúne medio centenar de piezas entre entre acrílicos, dibujos, grabados, catálogos, carteles, cerámicas, fotografías y páginas de prensa que ahondan en la admiración que Chicano, nacido en Málaga en diciembre de 1935, profesó siempre hacia Pablo Picasso; pero, más aún, el modo en que Chicano incorporó a Picasso en su propio mundo estético, hasta hacer suyos buena parte de los signos visibles del genio, en una apropiación harto feliz que tenía tanto de homenaje como de investigación y divulgación: si Picasso hizo una arqueología de sí mismo, Chicano compartió esa misma arqueología hasta incorporar la revolución que entrañó el autor del Guernica para la historia del arte en su propio discurso artístico, mucho más amplio que la marca pop con la que ha sido tradicionalmente reconocido. Además, tal y como recordó en la presentación Rafael Inglada, esta incorporación de los códigos picassianos significó para Chicano la asunción del mundo clásico y sus fuentes, "siempre a través de Picasso". Tal y como dejó escrito el mismo Eugenio Chicano, y según reza una cita incluida en la exposición y el catálogo de la Casa Natal, "Picasso agudiza su percepción de lo clásico para reproponerlo a su manera y a su pulso, pero dominándolo y venciéndolo". A Picasso, dedico da cuenta de hasta qué punto hizo suya Chicano esa misma percepción hacia Pablo Picasso y de cómo, dado que se trataba de su clásico, lo repropone a su manera y a su pulso, dominándolo y venciéndolo.

En su mirada a Picasso, Eugenio Chicano incorpora también el mundo clásico a su discurso artístico

A Picasso, dedico, reúne algunas de las obras emblemáticas de Chicano, como Los cuatro jinetes del Apocalipsis, la Poética de un fotograma de grandes dimensiones con la que el malagueño representó a España en la Bienal de Venecia de 1982; o el Homenaje a Torrijos junto a sus hombres y a Mariana Pineda (1978) en el que el artista introduce un elemento del Guernica a modo de declaración política y estética. Picasso respira, intacto, en todas y cada una de las piezas, desde el cartel realizado para el Picasso andaluz de La Cuadra de Salvador Távora en 1992 hasta las guitarras cubistas evocadas a mayor gloria de los festivales flamencos, pasando por el diseño de la portada de la Feria de Málaga que se estrenó, no sin polémica, en 2001. "No están aquí todas las obras picassianas de Chicano, pero sí las más importantes", apuntó José María Luna, quien explicó que la muestra "no responde sólo a las obras, ni al artista: también, especialmente, a la persona y al amigo que fue Eugenio Chicano, sin quien la Casa Natal no tendría sentido". Ahondó Rafael Inglada en la emoción que supone el regreso de Chicano a la institución que puso en marcha y por la que decidió volver a Málaga después de casi dos décadas de residencia en Verona: "Esta exposición tiene un carácter especial, íntimo. No se trata sólo de evocar el amor y la admiración que sentía Chicano por Picasso. En sí, esta muestra está dedicada a la amistad". Explicó Inglada que el proyecto abarca obras realizadas por Chicano entre 1975 y 2013: un grabado en el que aparecen Pablo Picasso y su hermana Lola en la Plaza de la Merced (convertido en cartel posteriormente por el mismo Chicano) y un cartel realizado para la Cofradía de los Estudiantes con motivos abiertamente picassianos componen, cronológicamente, el principio y el fin de un relato que se da a corazón abierto, con Eugenio Chicano en plenitud de la mano de su maestro.

Recordaba Mariluz Reguero que cada nueva exposición de Chicano contaba en sus prolegómenos "las mariposas en el estómago. Ahora es distinto, él no está y su ausencia lo cambia todo. Pero Eugenio siempre daba las gracias en cada inauguración por la oportunidad concedida, por muy humilde que fuese la institución encargada de organizarla. Así que corresponde aquí dar las gracias a la Casa Natal". En similares términos se expresó Eugenio Chicano, el hijo del artista, quien recordó la puesta en marcha de la Fundación "y la unión del equipo que mi padre contribuyó a crear hace treinta y tres años, ahora, de nuevo, manifiesta en esta exposición". Aunque no es la primera exposición de Eugenio Chicano que se establece en torno a Picasso (Rafael Inglada recordó, por ejemplo, la que acogió la Sociedad Económica de Amigos del País en 2011, dentro de los actos del Año Chicano), A Picasso, dedico devuelve a Málaga a los dos artistas sin los que la ciudad no tendría sentido. Con la dosis justa de nostalgia y la mayor intención respecto al futuro.