Por más que durante el resto del año puedan ponerse serias objeciones, la semana que sigue desde este martes permite alimentar la ilusión de que el idilio que comparten Málaga y el jazz es sólido y duradero. En su trigésima tercera edición, el recuperado y ya consolidado Festival Internacional de Jazz del Teatro Cervantes programa siete conciertos en los que vuelve a citar a referentes esenciales contemporáneos, maestros veteranos y algún valor local de indiscutible y merecida proyección nacional; mientras tanto, la programación en abierto del ciclo Málagajazz presenta, como suele, unos setenta conciertos con músicos de una decena de nacionalidades en plazas, terrazas, restaurantes y hoteles con la complicidad de las asociaciones de hosteleros y hoteleros de Málaga, Mahos y Aehcos, con su ya bien conocido carácter festivo, espontáneo y diverso. Hay, por tanto, jazz para todos: incluso para quienes todavía creen que eso del jazz no va con ellos.

Festival Internacional de Jazz

El Festival de Jazz del Teatro Cervantes presenta desde este martes y hasta el lunes 11 siete conciertos (siempre a las 20:30) en un menú tan variado como ambicioso a la hora de hacer honor a su apellido Internacional. Abre fuego este martes 5 el trompetista y director de orquesta estadounidense Charles Tolliver, uno de los intérpretes más respetados y reclamados en lo que se refiere a su instrumento, que comparecerá este martes con su quinteto dentro de la gira de conmemoración del 50 aniversario de su álbum de debut como solista, el legendario Paper Man (en cuyas líneas figuraran Herbie Hancock y Ron Carter entre otras estrellas). El miércoles 6, tomará el relevo el saxofonista malagueño Ernesto Aurignac con su ensemble de diez músicos para vestir de largo su nuevo proyecto, Plutón, una composición en la que prolonga algunas de las claves estéticas sostenidas en sus anteriores trabajos (desarrollo sinfónico próximo al free jazz, inspiración celeste y texturas barrocas) para una cita que promete a ser, de nuevo, inolvidable. El jueves 7, el Cervantes se vestirá de gala para recibir al pianista Kenny Barron, maestro de contenido virtuosismo, emblema de la escuela de Detroit y mano derecha de figuras como Stan Getz, Chet Baker y Dizzy Gillespie. Barron ofrecerá un recital a modo de solo y recibirá además el Premio Málagajazz.

Será otro clásico de altura, el saxofonista de Memphis Charles Lloyd, el que tome el relevo el viernes 8 con su quinteto (en el que figuran ases como el guitarrista Marvin Sewell) para deleitar al respetable y recibir de paso el Premio Cifu, con el que el Festival de Jazz rinde homenaje a los genios más veteranos e influyentes. El cantante y batería mexicano Antonio Sánchez, que ya pisó las tablas del Cervantes en alguna ocasión como miembro del Pat Metheny Group, volverá el sábado 9 con su banda Migration (Sánchez, por cierto, es el autor de la banda sonora de la película Birdman, por la que ganó el Grammy en 2016). El domingo 10, el festival adquirirá un cariz nórdico con la actuación del trompetista Nils Petter Molvaer, uno de los artífices del jazz contemporáneo más reclamados a raíz de sus éxitos en la discográfica ECM. Y el lunes 11 cerrará el festival la también trompetista y cantante barcelonesa Andrea Motis, una de las referencias esenciales del jazz nacional desde la publicación de su aclamado Emotional dance, con el que sigue girando desde su aparición en 2017.

Málagajazz en abierto

Las Plazas de la Merced, del Obispo, de Félix Sáenz y de Jerónimo Cuervo, El Balneario de los Baños del Carmen, el Café Central, los Hoteles Miramar y AC Málaga Palacio y restaurantes como El Tintero y el Asako son algunas de las sedes en las que despliega sus redes la programación en abierto del Málagajazz desde martes y hasta el domingo, en horarios continuados desde las 12:30 (el martes 5 a partir de las 19:00 y el miércoles 6 a partir de las 14:30) hasta la madrugada. Aunque buena parte de las actuaciones, gratuitas y de libre acceso, tendrán lugar en las encrucijadas de mayor afluencia turística, el criterio descentralizador sigue su curso y la oferta alcanza con más vehemencia distritos y barrios alternativos. En los más de setenta conciertos anunciados hay de todo y para todos, desde los formatos mínimos hasta los más extensos, con un cartel que atraviesa de cabo a rabo el espectro general estético y estilístico del jazz. El Myriam Latrece Quartet abre así este martes a las 19:00 en la Plaza de Jerónimo Cuervo un caudal ingente para satisfacción tanto de los incondicionales como de los meros curiosos.

En tan inabarcable menú las recomendaciones son difíciles, pero convendría no perderse el concierto del Rubén Carles Quartet, con la participación del saxofonista Perico Sambeat, este miércoles también a las 19:00 en la Plaza de Jerónimo Cuervo; el del Enrique Oliver Baltic Trío en la madrugada del mismo miércoles en el ZZ Pub de la calle Tejón y Rodríguez y a las 16:30 del jueves 7 en la Plaza de la Merced; El del trío McGuille, Vázquez y Negrón el jueves a las 19:00 en Jerónimo Cuervo; el del So What Quintet el viernes 8 a las 16:00 en el restaurante Alea de la calle Fajardo y el sábado 9 a las 19:00 en Jerónimo Cuervo; el del Carles Benavent Quartet el viernes 8 en la Plaza de Jerónimo Cuervo; el del Noa Lur Quintet el sábado 9 a las 17:00 en la calle Alcazabilla; y el del Miguel Rodríguez Quartet el domingo 10 a las 16:30 en la Plaza de la Merced. Esto, sólo para empezar. Casi, casi, como si jazz lo hubiesen inventado aquí.