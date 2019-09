Eran las 2:00 de la mañana del ya sábado 14 de septiembre cuando acababa el concierto de La Casa Azul y empezaban a caer las primeras gotas de lluvia de una enorme tormenta. Una tormenta brutal que pareció esperar a que dejara de sonar la música para empezar.

Ningún concierto suspendido, tan solo un retraso de media hora en la apertura de puertas de esta segunda jornada del Oh, See! Fest, protagonizada por la nostalgia de 091 y la energía de Love of Lesbian o Viva Suecia.Los malagueños Ballena abrieron un sábado de música cargado de energía y diversión, en el que no faltaron desde bien temprano las ganas de música en directo. Un recinto lleno de gente de todas las edades. El resurgir de 091, la magia de Love of Lesbian y la buena energía de Zahara reunieron a miles de asistentes.

Los madrileños Carolina Durante hicieron cantar al publico con temas como Perdona y Cayetano. Después llegó el turno para Zahara que deleitó con parte de su íntimo repertorio junto a su nuevo trabajo Astronauta, ella se transforma en festivales y cada una de sus letras se magnifican a su paso.

La M.O.D.A. (acrónimo de La Maravillosa Orquesta del Alcohol) irrumpió en el escenario con sus poco habituales instrumentos e influencias folk y country, un cóctel apto solo para festivaleros con ganas de bailar y cantar sus letras.

La fuerza del último concierto de Love of Lesbian de todo el verano cayó sobre el escenario Cervezas Alhambra para todos los malagueños. Sus letras están llenas de metáforas y buenas vibraciones que conectaron con una banda experta en festivales de música.

091 recordó que el rock español es bueno, muy bueno. La mítica banda granadina convirtió a Málaga en primera ciudad en escuchar varios temas de La Otra Vida, su primer disco en estudio en 25 años. Viva Suecia cerró su gira de festivales en Oh, See! Fest antes de emprender el camino con su nuevo trabajo, El Milagro.

Finaliza así una segunda edición triunfante en la que el dios de la lluvia supo apiadarse de la gente que ama la música en directo y el indie. Málaga tiene un festival de música ya asentado. Y que siga así.