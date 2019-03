En plena pugna por ver quién se apunta el tanto definitivo en la ya abultada competición de festivales literarios, he aquí que Marbella ha decidido apostar fuerte: la tercera edición de su Festival de Poesía, Marpoética, comenzará este sábado día 30 y se prolongará hasta el 6 de abril con un ambicioso plan de actividades que incluye lecturas, debates, conciertos, intervenciones urbanas y otras propuestas dirigidas a llevar la poesía a los rincones más insospechados de la ciudad. Pero la ambición no tiene sólo que ver con la diversidad, también con la determinación a la hora de contar con algunas de las figuras relevantes de la poesía española contemporánea, y lo mismo se podría decir de la música. Aunque la Marpoética comienza propiamente este jueves al aire libre, con una intervención a manos de un grupo de niños y niñas bajo el lema Levantando el verso que tendrá lugar a las 12:30 en la plaza Practicante Manuel Cantos, la inauguración por derecho se celebrará el sábado a las 20:30 en el Teatro Ciudad de Marbella con tres protagonistas de altura en el menester literario: Chantal Maillard, Antonio Colinas y Antonio Lucas, a los que se unirá en el mismo escenario la cantaora onubense Rocío Márquez (que acaba de publicar su último disco, Visto en El Jueves) para dar el festival por definitivamente abierto con un recital ex profeso.

A partir de aquí, la Marpoética se distribuye en diversos ciclos que acamparán a su vez en varias sedes, desde el Hospital Real de la Misericordia pasando por el Parque de la Constitución hasta el Centro Cultural Cortijo Miraflores. Así, por los Maridajes poéticos pasarán autores de la talla de Alejandro Simón Partal, Ángelo Néstore, Alejandro Pedregosa, Agustín Casado y José Miguel Molero Cid. En los Diálogos poéticos tomarán el verso y la palabra Aurora Luque, Carlos Pardo, María Sánchez, Jaime Siles, Luisa Castro, Mariano Peyrou, Vicente Gallego, Álvaro García , Raquel Lanseros y Javier Rodríguez Marcos, entre otros. En las cuatro sesiones de Palabras del Mar participarán María Sotomayor, Sergio Navarro, Miguel Ángel Ortega Lucas, Rosa Berbel, Claudia González Caparrós, Jorge Villalobos, Ángela Segovia, Jesús Ruiz Mantilla y David Leo García. En el apartado musical, el ciclo Versos acordes incluye el concierto de Abraham Boba y el de Christina Rosenvinge, que clausurará la Marpoética el 6 de abril en el mismo Teatro Ciudad de Marbella (también a las 20:30) junto a Antonio Lucas y Álvaro Pombo.

Además, el festival incluye un homenaje a Manuel Altolaguirre organizado con la colaboración del Museo del Grabado Español Contemporáneo, que incluye la exposición en el Hospital Real de la Misercordia (con inauguración este domingo a las 12:00) de La playa, una carpeta de siete grabados inspirados en el poema homónimo del autor malagueño de la Generación del 27 y realizados por otros siete artistas. La primavera poética prefiere así la Costa del Sol para su mayor inspiración.