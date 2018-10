Un ambicioso escaparate de la escena nacional en el Festival de Teatro de Málaga

Resulta paradójico, en gran medida, que la programación del XXXVI Festival de Teatro de Málaga, presentada esta mañana, sea la primera que se viste de largo sin la presencia de quien ha sido hasta ahora el director de producción del Teatro Cervantes y primer responsable del proyecto, Miguel Gallego, embarcado ahora en la dirección del Teatro del Soho de Antonio Banderas. Y es paradójico porque las líneas maestras del certamen, que se celebrará del 6 de enero al 13 de febrero de 2019 en los Teatros Cervantes y Echegaray (sección Off aparte), resumen a la perfección la identidad que Gallego ha imprimido al festival en sus muchos años de gestión al frente: el ciclo presentará en el plazo señalado 91 funciones (frente a las 74 de la pasada edición) de 42 espectáculos a modo de nutrido escaparate de la cosecha escénica nacional del último año y una amplia mirada a la producción malagueña (incluidas las obras que incluyen en sus elencos a artistas y directores malagueños). El festival presenta en este sentido uno de sus carteles más ambiciosos de los últimos años y puede considerarse un verdadero testamento creativo de Miguel Gallego en lo que al Cervantes y el Echegaray se refiere, ya que toda la programación es, de cabo a rabo, obra suya. Precisamente, la concejal de Cultura, Gemma del Corral, que presentó esta mañana los contenidos en compañía del director del Cervantes, Juan Antonio Vigar, tuvo un recuerdo para Gallego y reveló que será el mismo equipo de producción de los escenarios municipales los que se hagan cargo de la programación a partir de ahora.

Ya en materia, la remesa carece un año más de producciones internacionales pero en lo nacional se deja poco en el tintero, mientras que el protagonismo local crece consecuencia con el Teatro Echegaray como vivero esencial (16 de los 42 espectáculos programados, así como seis de los siete estrenos anunciados, son malagueños de manera más o menos directa). En el Cervantes, el asunto comenzará con todo un regalo de reyes como es Moby Dick, adaptación de la novela de Herman Meville dirigida por Andrés Lima y protagonizada por José María Pou en la piel del Capitán Ahab el 6 y 7 de enero. José Sacristán protagonizará Señora de rojo sobre fondo gris los días 8 y 9, mientras que Rafael Álvarez El Brujohará lo propio con La luz oscura, su aproximación a la figura de San Juan de la Cruz, los días 10 y 11. Sergio Peris-Mencheta presentará como director dos trabajos que llegarán al Cervantes tras su fabulosa acogida en Madrid: ¿Quién es el señor Schmitt?, con Javier Gutiérrez (12 y 13) y Lehman Trilogy (23 y 24). Eso, para empezar.

No menos interés merecen también Nerón, con Raúl Arévalo e Itzíar Miranda (días 14 y 15 de enero); Tebas Land, de Natalia Menéndez (día 16); Voltaire / Rousseau, de Josep Maria Flotats, quien compartirá escenario con Pere Ponce (día 17); La Strada, revisión del filme de Fellini en manos de Mario Gas (días 18 y 19); el espectacular y polémico montaje de Carmina Burana a cargo de La Fura dels Baus que dirige Carles Padrissa (del 15 al 27 de enero); los dos envites de José Luis Gómez con Azaña, una pasión española (día 28) y Unamuno: venceréis pero no convenceréis (día 30); el aclamado Rey Lear de Shakespeare según Atalaya (día 29); La vuelta de Nora (secuela de Casa de muñecas de Ibsen) con Aitana Sánchez-Gijón (días 31 de enero y 1 de febrero); Rojo, el esperado montaje de la obra de John Logan en la que Juan Echanove encarna a Mark Rothko (2 y 3 de febrero); Adiós Arturo, la ultima producción de La Cubana; y El funeral, con Concha Velasco (del 11 al 13 de febrero), quien, además recibirá en el Cervantes un premio especial en reconocimiento a su trayectoria. Tal y como ha explicado Vigar, el Festival de Teatro concederá anualmente este galardón a artistas de largo recorrido del teatro español que vengan a Málaga a presentar sus obras, con una denominación todavía pendiente.

En cuanto al Echegaray, la premiada A secreto agravio, secreta venganza, adaptación libre de la obra de Calderón a cargo de la compañía malagueña Jóvenes Clásicos abrirá los días 11 y 12 de enero un jugoso calendario con estreno muy esperados de otras compañías malagueñas como Tenemos Gato (La perra, el 25 de enero), El Espejo Negro (Espejismo, 1 y 2 de febrero) y Caramala (La plaga, el 4 y 5 de febrero), además de ¡A morir se ha dicho! de Re-Danza (16 de enero), No es país para muy viejas con Asun Ayllón y María José Parra (día 17), Mandíbula afilada con Jon Plazaola y Noemí Ruiz (días 18 y 19), Verne: futuro y ficción de Nuevo Teatro Musical (días 22 y 23), La araña del cerebro de Nieves Rodríguez (día 29), Viril de Cristian Alcaraz (día 30), Mirona de Paco Bernal (de febrero), Cisneros. La línea de tiza con Roberto Quintana (7 de febrero) y El tambor de Cora de La Teta Calva (10 de febrero), entre otros. Conviene además no perder de vista Macho: Crónicas de identidad perdida, el montaje de corte experimental de Belén Santa-Olalla que se representará los días 21 y 22 de enero en el Salón Romero Esteo del Cervantes para aforos reducidos. El Museo del Vino, Microteatro Málaga, Urte Teatro, La Cochera Cabaret, La Caja Blanca, la Sala Joaquín Eléjar y hasta los camerinos del Cervantes se reparten la programación Off. Y mucho más teatro por delante.

Las entradas para todos los espectáculos saldrán a la venta mañana con los abonos y descuentos habituales y un precio medio en las localidades de entre 9 y 11 euros. Hay para todos. Seguramente, nunca la escena fue una cuestión tan importante.