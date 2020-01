Gael García Bernal recibirá el Premio Málaga en el Festival de Cine

El Festival de Málaga concederá en su 23 edición, que tendrá lugar del 13 al 22 de marzo, el Premio Málaga al actor, productor y director mexicano Gael García Bernal, según informaron este jueves fuentes de la organización. El certamen cinematográfico malagueño premia con este galardón a profesionales de larga y reconocida trayectoria cinematográfica.

Asimismo, el Festival programará además en su Sección Oficial, fuera de concurso, el largometraje Chicuarotes, dirigido por Gael García Bernal, con guion de Augusto Mendoza y que cuenta en su reparto con Benny Emmanuel, Gabriel Carbajal, Leidi Gutiérrez, Daniel Giménez Cacho, Dolores Heredia, Enoc Leaño, Ricardo Abarca, Pedro Joaquín, Esmeralda Ortiz y Luis Enrique Basurto.

Producida por La Corriente del Golfo y Cinematográfica Amaranto en coproducción con Televisa y Pulse Films y distribuida en España por Cinemaran y Garbo Media, Chicuarotes narra la historia de Cagalera y Moloteco, dos adolescentes de San Gregorio Atlapulco que buscan desesperadamente alejarse de las circunstancias opresivas en las que viven.

El actor Gael García Bernal hizo su debut como director con Déficit. Asimismo, ha dirigido los cortometrajes The Letter para el largometraje 8, Lucio para la película colectiva mexicana Revolución, La mano visible para el Sundance Institute Short Film Challenge, y Love of my Life para la película colectiva Madly, producido por MTV. También ha dirigido, junto a Marc Silver, los cuatro cortometrajes Los invisibles para Amnistía Internacional. Además de actuar, también ha dirigido algunos de los episodios para la serie de FOX Latam Aquí en la tierra, así como para la serie de Amazon Mozart in the Jungle. Chicuarotes es su segundo largometraje.