Gloria Trevi brilla en el Marenostrum de Fuengirola con un recital de sus éxitos

La cantante mexicana Gloria Trevi brilló en el Festival Marenostrum Fuengirola con un concierto en el escenario Fundación Unicaja donde incluyó gran cantidad de los éxitos que acumula.

A las 20:30 se abrían las puertas del castillo Sohail para recibir a los primeros fans que se acumulaban en las puertas del paseo marítimo. Visiblemente emocionados por ver a la mexicana en tierras fuengiroleñas, se posicionaban en los mejores lugares para poder ver, y sentir, a Gloria Trevi lo más cerca posible.

Alrededor de las 22:00 horas, la artista realizaba su entrada triunfal con un impresionante vestido, arropada por su banda de músicos, los bailarines disfrazados de perros con máscaras negras y los aplausos de los fans.

“Mi Raza Fuengirola, en este castillo con el mar de fondo”, declaraba Gloria Trevi a sus fans para declararles el cariño y el agradecimiento por haber venido a verla al escenario del castillo Sohail.

Sus primeras canciones fueron “Ábranse Perras”, “El Favor de la Soledad” o “Psicofonía” para dar paso a lo que se convertiría en un auténtico show digno de una estrella internacional como es Gloria Trevi que, durante más de hora y media de actuación, impresionaba cada vez que cambiaba de atuendo.

Terminó el espectáculo con las canciones “Medusa”, “El Recuento de los Daños” y la archiconocida “Todos Me Miran”.

"Las cosas que me hicieron sufrir las convierto en canciones"

En una entrevista con este periódico poco antes del concierto, ya aseguró estar "muy emocionada porque aunque hago muchos conciertos en México, Centro América, es la primera vez que voy a venir en concierto yo sola a España". Para esta gira tiene preparado temas que son reconocidos por su público como Todos me miran y Pelo suelto. "Soy super intensa y apasionada pero también un poco impredecible, si ya me conocen para que me invitan", bromeaba entonces al otro lado del teléfono.

Su último tema publicado, Medusa, es muy especial "especial" para ella porque es el primero que saca como artista independiente compitiendo con las grandes compañías y posicionándose en los primeros lugares gracias al público. "Yo canto pelo suelto, todos me miran, pero el público me grita medusa, medusa y yo me quedo guau".

El pasado y su infancia

Trevi en su niñez empezó a escribir canciones, letras que de repente soñaba que todo el mundo iba a cantar y que ella iba a tener amigos en todas partes. "Imagínate lo que es para mí que esos sueños se hayan hecho realidad. Fui una niña que no tenía muchos amigos en la escuela y soñaba con tenerlos en el mundo", asegura.

Pero también recordando su pasado haciendo su sufrimiento en canciones, "esas cosas las he convertido en canciones tanto para desahogarme, desahogar a las personas que me escuchan como para levantar y levantarme y bailar y cantar. Y así trato de no vivir pensando en las cosas que me lastimaron y me hicieron llorar que me hicieron sufrir", señalaba.