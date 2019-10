Los Goya llegarán a Málaga con numerosas actividades paralelas

A casi cuatro meses para la celebración de los Premios Goya, Málaga se prepara ya para acoger la fiesta del cine. Numerosas actividades paralelas como encuentros con algunos protagonistas de la gala, actores y compositores nominados servirán de antesala de la gran fiesta del cine que se celebrará el 25 de enero de 2020 en el Palacio de Deportes Martín Carpena. La productora de televisión y teatro de Andreu Buenafuente, el Terrat, será la encargada de realizar la gala.

Así lo ha confirmado este jueves el director de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, Mariano Barroso, en una rueda de prensa con los representantes de las instituciones públicas que participarán en la gala (Ayuntamiento, Diputación y Junta de Andalucía) y Unicaja Banco. También asistieron profesionales del sector del cine como Adelfa Calvo, Salva Reina, Laura Baena, Juanma Lara, Carmen Baquero o Joaquín Núñez, entre otros.

“Este año tenemos el gran reto de organizar la gala en un espacio deportivo, es la primera vez que se va a hacer en un lugar así y eso implica riesgo, pero nos gusta el riesgo igual que a la productora de la gala, que acabamos de confirmar que será el Terrat”. Así anunciaba el director y guionista que la productora del humorista Andreu Buenafuente va a ser la encargada de la gala, aunque no se ha confirmado que repitan como el pasado año en la presentación del evento el catalán y la también humorista, Silvia Abril.

“No me gusta avanzar algo que no está confirmado, es cierto que es la productora de Buenafuente, pero no está firmado físicamente quién va a presentar”. “Faltan casi cuatro meses, este tipo de gala están estrcuturadas en base a la sorpresa. Si yo contara todo lo que se, ya no habría gala”, bromeó el director y guionista.

Otra de las novedades que se espera para esta gala a diferencia de otros años es “que el público pueda estar integrado lo más posible. Vamos a instalar una alfombra roja bastante más grande para que la gente estar más cerca y con los actores".

El presupuesto para organizar la gala es de dos millones de euros a repartir en partes iguales entre las cuatro instituciones que participan

El presupuesto para la organización de los Goya es de dos millones de euros más IVA repartido en partes iguales entre las tres instituciones públicas (Consistorio, Diputación y Junta de Andalucía) y Unicaja Banco , cada una aportará 500.000 euros más IVA. La sociedad municipal Festival de Cine de Málaga e Iniciativas Audiovisuales se encarga de la gestión y el pago del canon la colaboración que fuera precisa con la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, así como de llevar a término la adecuación de los espacios necesarios para el acto.

Barroso ha destacado que para la organización del evento “hay que trasladar a más de 200 profesionales de Radio Televisión Española (RTVE) y tienen que estar aquí durante 10 días para preparar la gala. Es el mayor espectáculo cultural del país y requiere de un despliegue tremendo que estas instituciones han sabido ver y proyectar”, concluyó.