‘El Guardaespaldas’ reserva ocho funciones en el Festival de Teatro de Málaga

El musical El Guardaespaldas, el thriller romántico basado en la película que encumbró a la cantante y actriz estadounidense Whitney Houston y batió récords de taquilla en todo el mundo, llega a Andalucía y aterriza en Málaga este 15 de enero, para continuar después por Córdoba y Sevilla. La obra se incluye en el 37 Festival de Teatro de Málaga con ocho funciones en el Teatro Cervantes hasta el día 19.

El espectáculo incorpora más canciones de la artista que en la cinta cinematrográfica y ofrece temas como el popular I will always love you y es una versión “muy cercana” al filme, según explicó este viernes el director de la gira, Carlos Alexandre. Octavi Pujades y Chanel Terrero son los protagonistas de la representación, que llega bajo la dirección de Federico Ballone, quien también trabajó con otros espectáculos como Mary Poppins (en Italia) y Ghost, y de la mano de la productora LetsGo, que promovió obras como The Hole, Dirty Dancing o La familia Addams.

Pujades da vida a Frank Farmer, el exagente del servicio secreto contratado para proteger de un acosador desconocido a la superestrella Rachel Marron (Chanel Terrero).

Tras su paso por Málaga, el musical continuará su gira en Córdoba y Sevilla

“En general no es un musical fácil”, señaló Terrero, para quien lo más complicado es interpretar trece temas cada día: “hay que estar muy concentrado y muy consciente de la voz porque hay escenas muy íntimas, en las que te conectas con la tristeza y eso te lleva a forzar un poquito la emoción y, por tanto, la voz”.

Sobre la dificultad añadida al interpretar a actores como Whitney Houston y Kevin Costner, Octavi Pujades señaló que hay que hacerlo “sin complejos” y “con toda la honestidad y el compromiso con el espectador”, a lo que Terrero añade que aunque al principio “hay un poco de miedo”, lo que importa es que la gente sale del musical “con una sonrisa de oreja a oreja”.

Después de la presentación, los actores estamparon sus manos en el Museo de Huellas del Teatro Cervantes. Tras su paso por Málaga, el musical se podrá ver desde el 22 de enero en el Gran Teatro de Córdoba y terminará en el Palacio de Congresos de Sevilla a partir del 19 de febrero.