El Festival de Teatro de Málaga recupera su identidad internacional y cita a Imanol Arias, La Zaranda, El Brujo y Carmen Maura

Con vistas al año de su 150 aniversario, y a modo de declaración de intenciones respecto a la gala de los Premios Max que acogerá el Teatro Cervantes el próximo 29 de junio, los responsables del Festival de Teatro de Málaga han cocinado la que seguramente es su edición más ambiciosa, completa y equilibrada de los últimos años, dada a conocer este miércoles por el director de los Teatros Cervantes y Echegaray, Juan Antonio Vigar, y la concejal de Cultura, Noelia Losada. Los citados espacios escénicos acogerán setenta funciones de cuarenta espectáculos dentro de una propuesta en la que lo más reseñable es, de entrada, la recuperación de la identidad internacional del festival. La recuperación es aún tímida y anecdótica dentro del amplio menú, pero significativa en cuanto a lo que la empresa podría dar de sí en siguientes convocatorias: no en vano, el propio Vigar afirmó que uno de los objetivos principales del certamen es "acrecentar y consolidar" la presencia de compañías internacionales, verdadero debe en el actual mapa escénico malagueño. Por lo demás, la concurrencia de referentes como Imanol Arias (quien recibirá el Premio Málaga del festival en su segunda edición, tras el concedido el año pasado a Concha Velasco), La Zaranda, El Brujo, Carmen Maura, Pepe Viyuela y Alfredo Sanzol, entre muchos otros, permite albergar esperanzas de continuidad respecto a los buenos resultados de taquilla de las últimas ediciones.

Como siempre, la oferta del Festival de Teatro crece hasta lo inabarcable, así que en esta 37 edición del certamen toca volver a elegir con el mejor criterio posible. Con respecto al Teatro Cervantes, el certamen comienza ya a nivel internacional con todo un referente de la escena europea como Victoria Thierrée-Chaplin, que el 8 de enero presentará su creación Bells & Spells, protagonizada por su hija y vieja conocida del público malagueño, Aurelia Thierrée. El 9 llegará la recién estrenada producción de Pentación de Esperando a Godot de Samuel Beckett, con Pepe Viyuela, Alberto Jiménez, Juan Díaz, Fernando Albizu y Jesús Lavi bajo la dirección de Antonio Simón. El 10, la compañía Noviembre propone el clásico de Rojas Zorrilla Entre bobos anda el juego, con versión de Yolanda Pallín y la dirección de Eduardo Vasco. El coronel no tiene quien le escriba, adaptación de la novela de García Márquez protagonizada por Imanol Arias y Cristina de Inza y dirigida por Carlos Saura, se reserva dos funciones los días 11 y 12. El 13 podrá verse Mestiza, la aplaudida obra de Julieta Soria que recrea el encuentro entre Tirso de Molina y Francisca Pizarro Yupanqui en 1598, y que dirige Yayo Cáceres. Del 16 al 19 habrá que rendirse a los encantos del musical El jovencito Frankenstein, con música y letras de Mel Brooks. El 21, Blanca Portillo protagonizará la adaptación de Mrs. Dalloway de Virginia Woolf que dirige Claudia Portacelli, y el 22 habrá oportunidad de celebrar el regreso de La Zaranda al Teatro Cervantes con El desguace de las musas, con un reparto ampliado por la compañía jerezana en el que figuran Gabino Diego e Inma Barrionuevo. Adriana Ozores protagonizará Los hijos el día 23, mientras que el 24 Eusebio Poncela y Pablo Rivero harán lo propio con El sirviente, la obra de Robin Maugham.

Continuará la programación del Teatro Cervantes el 25 de enero con la Mariana Pineda de Lorca, en una nueva producción protagonizada por Laia Marull. El 26 llegará a Málaga Carmen Maura con La golondrina, de Guillem Cua, en la que la actriz comparte escena con Dafnis Balduz. Palabras mayores requieren las Divinas palabras de Valle-Inclán que produce el Centro Dramático Nacional con la dramaturgia y dirección de José Carlos Plaza y con María Adánez y Javier Bermejo en el reparto, el día 27. Los días 28 y 29 habrá cambio de tercio con Yllana y su The Opera Locos, Premio Max al mejor espectáculo musical. Febrero comenzará el día 1 bien arriba con La ternura, revisión del mundo de las comedias de Shakespeare a cargo de Alfredo Sanzol; y el domingo 2 habrá función matinal infantil con El viaje de Ulises, de Teatro Gorakada. El día 3, el público podrá disfrutar con la adaptación escénica de la película Intocables, protagonizada por Roberto Álvarez y Jimmy Roca bajo la dirección de Garbi Losada. El 4 regresará la portuguesa Companhia do Chapitô con su Hamlet tras su reciente representación en el Centro Cultural Provincial MVA. Otro agente esencial del Festival de Teatro de Málaga, el Teatro de la Abadía, presentará el día 5 Nekrassov, la (única) comedia que escribió Jean Paul-Sartre, ahora revisitada en un montaje que protagonizan José Luis Alcobendas y Ernesto Arias. No menos imprescindible en el certamen es Rafael Álvarez El Brujo, que subirá a escena el día 6 con Dos tablas y una pasión. Dos de los principales artífices de la compañía Ron Lalá, el director Yayo Cáceres (en pleno doblete para esta edición del festival) y el actor y dramaturgo Álvaro Tato, unen sus talentos en Todas hieren y una mata, comedia escrita en verso por Tato a la manera de Lope y dirigida por Cáceres con un joven elenco y con la producción de Ay Teatro. Por último, el día 8 llegará al Cervantes Trigo sucio, la obra en la que David Mamet airea sin reparos los trapos de Hollywood con un guiño especial a Harvey Weinstein. Tras el reciente estreno de la obra en Londres con John Malkovich, Málaga acogerá la inmediata producción española, dirigida por José Carlos Rubio y protagonizada por Nancho Novo, Eva Isanta, Norma Ruiz y Fernando Ramallo.

El Teatro Echegaray, como es habitual, dedica buena parte de su programación a la producción local y a la escena independiente, con una remesa en la que destacan El perro de Chico García (el 8 de enero), Numancia ocupada de Jóvenes Clásicos (14), La voz dormida con Laura Toledo a partir de la novela de Dulce Chacón (días 17 y 18), Historias dobles con Manuel Salas, Carlos Bahos y Cristóbal Soria (20); Mantequilla, de Carlos Zamarriego, con Roberta Pasquinucci y Rodrigo García Olza (23); El hambre. Una historia de amor, con Juanma Lara y, de nuevo, Roberta Pasquinucci con la dirección de Ignasi Vidal (24 y 25); Los grandes fracasos de Broadway, de Nuevo Teatro Musical (28); Las Teodoras con Chelo Vivares (29); Retrato de Raoul, producción del Centro Dramático Nacional de Normandía-Francia protagonizada por el actor y cantante Raoul Fernández (30); y la premiada Elisa y Marcela, de Gena Baamonde y A Panadería (días 31 y 1 de febrero). Además, la compañía La Líquida vuelve con David García-Intriago y su nueva y divertida mirada al mundo clásico, Bacanal, con quince funciones entre el 10 de enero y el 10 de febrero a celebrar en el Hotel AC Málaga Palacio. Y, en cuanto a la programación Off, La Cochera Cabaret, la Sala Joaquín Eléjar, la Sala Camm y La Caja Blanca se reparten la materia alternativa del festival.

Las entradas para todos los espectáculos están ya a la venta con la excepción de El jovencito Frankenstein, cuyas localidades estarán disponibles próximamente. Pero también hay una excepción notable en el caso de la función del nuevo espectáculo de El Brujo, Dos tablas y una pasión, programada para el 6 de febrero en el Teatro Cervantes; y es que la entrada para la obra será libre y gratuita hasta completar el aforo, previa recogida de invitaciones en las taquillas del teatro y en su página web a partir del 30 de enero a las 11:00. El director del Cervantes, Juan Antonio Vigar, explicó que, con motivo del 150 aniversario, durante todo el año próximo se ofrecerán espectáculos y propuestas puntuales "de contrastado nivel y de amplia popularidad", en las más diversas disciplinas, con entrada libre y gratuita; y la primera oportunidad de entonar el Cumpleaños feliz de esta manera durante el 2020 será con El Brujo, cuyo tirón popular está desde luego garantizado. Larga vida, pues, al teatro y su festival.