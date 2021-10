De la Torre sobre el Hermitage en Málaga: "A Espadas no le han llamado los de Barcelona; a nosotros sí"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha destacado este jueves que los promotores del Hermitage de Barcelona "nos han llamado, no he tenido que llamar a nadie; ellos han mostrado interés por Málaga" como ciudad en la que pueda recalar la iniciativa cultural tras el rechazo a facilitar su ubicación en la nueva bocana del puerto de la Ciudad Condal.

Así, De la Torre, tras ser cuestionado, en concreto, por el hecho de que el alcalde hispalense, Juan Espadas (PSOE), haya dicho que solicita el apoyo del ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, para que Sevilla pueda contar con una subsede del Museo Hermitage de San Petesburgo, ha dicho: "Es que a Espadas no le han llamado los de Barcelona, digamos; a nosotros nos han llamado, no he tenido que llamar a nadie".

"Ellos -promotores- han mostrado interés por Málaga, pero no tengo nada que decir sobre lo que haga el alcalde de Sevilla y cómo plantee su estrategia", ha señalado, incidiendo en que "en este caso no ha habido que moverse, sino que han mostrado interés y nosotros a una cosa que no nos supone inversión pues hemos, de entrada, dicho que sí, como es natural", ha subrayado De la Torre.

Losada habla de "no crear falsas expectativas"

Por otro lado, en ámbito local, la posibilidad de que el Hermitage desembarque en la ciudad de Málaga parece contar con opiniones diferentes entre los socios del equipo de gobierno de PP y Cs en el Ayuntamiento. Así, mientras el alcalde, Francisco de la Torre, insiste en que si el proyecto es a coste cero tiene "alfombra roja", la concejala de Cultura, Noelia Losada, ha pedido "no crear falsas expectativas".

De la Torre, tras ser cuestionado por los periodistas, ha precisado que en estos días no ha tenido tiempo de hablar sobre el asunto del Hermitage con la edil de Cultura "porque he estado muy liado" . No obstante, ha insistido que es un tema sabido que "es una inversión privada".

Ha recordado que en Barcelona se planteó un proyecto cultural "pero a costo cero para el Ayuntamiento de Barcelona; dijeron que no, y nosotros cuando nos lo han planteado no vamos a decir que no, lógicamente".

De la Torre ha reiterado, asimismo, que "una cosa que no nos cuesta dinero ni en la inversión ni en el mantenimiento, alfombra roja", ha apuntado, al tiempo que ha dicho que es "compatible, por tanto, con otras inquietudes y objetivos culturales que tenemos".

Por tanto, a juicio del alcalde de Málaga, si Losada "hubiera sabido esto, a lo mejor no lo sabía, pero yo lo tenía leído en la prensa, pues, a lo mejor, su reacción era distinta". Así, el regidor cree que las posiciones distintas de ambos es porque "seguramente, no sabía esas circunstancias, que eran públicas y notorias".

"Ellos nos pidieron una enorme discreción, hemos tenido un contacto, por lo que no ha habido ocasión" de decirlo y "luego se ha contado por ellos, cuando han estimado oportuno, y sobre la cuestión he contado lo que acabo de decir". Sobre una reunión con la concejala de Cultura, De la Torre ha asegurado que se hará.

Al respecto, Losada ha afirmado este jueves que si el Hermitage "viene con una iniciativa privada a coste cero, totalmente cero para el Ayuntamiento; evidentemente no me voy a oponer".