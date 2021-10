El alcalde de Málaga asegura que la llegada del Hermitage tendría coste cero para la ciudad

A coste cero. Así asegura el alcalde Francisco de la Torre que será la instalación en el puerto malagueño de la sede filial del Hermitage. Esto si, finalmente, eligen Málaga para desembarcar tras los problemas suscitados en Barcelona. La franquicia del museo de los zares, que desde hace dos décadas ha pretendido expandirse a otros puntos de Europa, correría a cargo de los promotores, tanto en la construcción de la infraestructura como en el mantenimiento posterior.

“No he tenido oportunidad de hablar con la concejala Noelia Losada todavía, pero si conoce bien las circunstancias del Hermitage no debe de haber diferencia de opinión", apunta De la Torre. "Quizás la característica que no conoce es el hecho de que no nos va a costar un euro que venga aquí el Hermitage, de acuerdo con la planificación de los promotores", añade el regidor.

Según destaca el alcalde, el proyecto que planteaban en Barcelona es a cargo de ellos y el que plantean para Málaga también iría en la misma línea. "Nos han preguntado si estábamos interesados y hemos dicho que sí, es a cargo de ellos y no hay incompatibilidad con otros temas culturales o cuestiones que plantea la señora Losada, que sabe que están en mi agenda personal como alcalde desde hace muchos años", reitera De la Torre.

Para el alcalde, temas como las excavaciones en el asentamiento fenicio del Cerro del Villar o la protección de la Catedral, además de las mejoras en la Alcazaba, son asuntos patrimoniales que seguirán su curso al margen del Hermitage.

"Si finalmente se concreta la llegada del Hermitage no va a suponer ninguna competencia con ningún otro proyecto cultural que tenemos y va a enriquecer, evidentemente, la oferta de Málaga, lo que es bueno como sinergia con la oferta cultural restante, es bueno para la economía, para el empleo, para la cohesión social y la promoción de Málaga", estima De la Torre.

La parcela en el puerto de Málaga

El alcalde explica que no ha habido nuevos contactos con los promotores. "Ellos tenían que tener contacto con la Autoridad Portuaria, y creo que ya lo habrán tenido, para ver en qué términos se podía desarrollar el proyecto en la parcela que estaba prevista para fines culturales también, la que está al este de la del auditorio", añade.

Lo que quiere también dejar claro el regidor municipal es que este nuevo equipamiento "no sería incompatible con el auditorio". Se trata de otra parcela que se pensó para un posible proyecto de Antonio Banderas en Málaga. "Como ya ha materializado su inquietud en un espacio tan significativo como el Soho, esa parcela ahora mismo está libre de posible uso".

Ahora mismo el terreno lo tiene ocupado el puerto para actividades logísticas "pero desde el punto de vista de destino no hay ninguna compatibilidad con el auditorio", subraya De la Torre, que no quiere todavía hablar de detalles técnicos.

"No sé si el edificio sería el que tenían previsto para Barcelona, eso es hablar de un futurible que no sabemos si es cierto. Dependerá de si se concreta el interés de ellos y que haya descartado definitivamente Barcelona y decidan venir a Málaga, eso está por ver y yo le dejo total libertad", asegura.

Eso sí, De la Torre reitera que "han puesto los ojos aquí y le hemos dicho que sí porque lo vemos muy positivo bajo todos los puntos de vista. Los detalles los veremos cuando haya un acuerdo, cuando esté negociado con el puerto la concesión de la parcela y todo esto esté hablado en términos legales".