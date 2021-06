‘Impresionistas’: color al Muelle Uno

“El arte es emoción, si hay que explicarlo ya no es arte”. Estas palabras de Pierre-Auguste Renoir sirvieron de inspiración a la productora Art Apart para poner en marcha la mayor exposición inmersiva sobre el movimiento impresionista llevada a cabo hasta el momento, que permanecerá en el Muelle Uno hasta el próximo 5 de septiembre bajo el nombre de Impresionistas. “Nos gustaría acercar el arte impresionista de una forma nunca antes vista, para que el público lo sienta y lo viva y no sólo lo conozca”, dijo al respecto el responsable de la empresa que impulsa la exposición, Juan Urrutia.

Arte y tecnología se dan la mano para acercar al espectador uno de los movimientos artísticos fundamentales del siglo XIX. Entre sonidos envolventes, las reproducciones digitales de las obras maestras de los máximos referentes del impresionismo –Monet, Renoir, Degas, Manet, Morisot, Pissarro, Van Gogh, Cézanne, Gauguin, Toulouse-Lautrec...– adquieren movimiento.

Impresionistas propone un viaje a través de los trazos y los colores de las obras de los citados artistas que en esta exposición cobran vida gracias a “tecnologías de última generación, una inmersión en el arte a gran escala, en 12 pantallas gigantes de 4,50 metros de alto y hasta 16 metros de ancho”, explicó Urrutia. La muestra se distribuye en dos salas diferenciadas: en la primera de ellas los visitantes serán introducidos en el impresionismo y conocerán a sus más relevantes creadores, mientras que en la segunda “está dispuesta la experiencia puramente audiovisual”.

Artistas impresionistas

Con el impresionismo nos encontramos ante una corriente “rebelde”, que se opuso a los rígidos estándares estéticos de la época establecidos por la propia Academia francesa de Bellas Artes y que encontró su razón de ser en los espacios abiertos, la luz y el color, sin esconder una sola pincelada. Los principios de igualdad, libertad y fraternidad de la Francia del siglo XIX, cada vez más alejada del tradicionalismo, dieron paso a nuevas formas de ver el mundo y, por tanto, de pintarlo. Los diez artistas seleccionados para la mayor muestra inmersiva hasta el momento sobre el impresionismo son un claro ejemplo de este cambio de paradigma.

La organización aspira a brindar una “exposición inmersiva” de la mano de la tecnología

El Muelle Uno se abre así al disfrute y deleite de las obras de Claude Monet, cuyo cuadro Impresión, sol naciente dio nombre a este movimiento; Pierre-Auguste Renoir, el más sensual de los impresionistas, con un especial estudio de la luz sobre la piel de hombres y mujeres; Edgar Degas, el pintor de los desnudos, las escenas íntimas, el cansancio, los caballos y las bailarinas; y Édouard Manet, la gran pieza de influencia del movimiento, todo un precursor del mismo y un símbolo del antiacademicismo.

Impresionistas muestra también la presencia de la mujer en esta corriente, de la mano de Berthe Morisot. Camille Pisarro traerá la vida rural francesa del siglo XIX, siendo además uno de los máximos exponentes del grupo impresionista parisiense, mientras que Toulouse-Lautrec aportará su particular visión de la noche parisina con sus obras de rico cromatismo y líneas marcadas. Van Gogh llega a la exhibición sin necesidad de presentación con una prolífica producción de casi 3.000 obras realizadas a lo largo de toda su vida, al igual que el escasamente valorado en vida Paul Cézanne, de quién Picasso llegó a decir “es el padre de todos nosotros”.

Seguridad, horario y entradas

La muestra sigue las medidas de seguridad para evitar contagios, de modo que, pese a la gran superficie existente en el Pabellón de la Navegación para el montaje (1.500 metros cuadrados), la organización aconseja comprar las entradas de manera anticipada por internet. Las visitas, además, se organizan siguiendo varios tramos horarios (de 11:00 a las 22:00, con el último pase a las 21:00) para evitar en todo momento un exceso de aforo (establecido en un máximo de unas dos cientas personas).

Las entradas para visitar la exposición en Málaga pueden adquirirse a distintos precios en la página web www.impresionistasexpo.com.