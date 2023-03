Javier Calleja y su gato Mr. Günter llegan a Málaga a lo grande

Mr. Günter, un gato negro con grandes ojos amarillos recibe a todo aquel que entra en el Centro Cultural Fundación Unicaja. ¿Su dueño? Uno de los artistas malagueños más reconocidos. Javier Calleja expondrá desde este sábado, 4 de marzo, y hasta el 6 de septiembre su muestra Mr. Günter, The Cat Show formada por 209 obras que recogen el trabajo que ha realizado desde 2017 y que coleccionistas de 27 países han enviado a la capital para que su arte sea conocido por todos los malagueños.

En cada una de las salas del Centro Cultural Fundación Unicaja en las que se encuentran Mr. Günter, The Cat Show se pueden observar diferentes dibujos, pinturas, esculturas, ediciones y procesos nunca expuestos, donde su anfitrión es Günter, que acompaña a los visitantes por las diferentes salas. Un Mickey Mouse gigante, que creó en 2021, recibe a los visitantes en la primera sala con los brazos abiertos. Eso sí, a lo largo de todo el recorrido no podían faltar las esculturas de cabezas y las aclamadas Little Maurizio (2019), Thinking boy (2019) o Pencil boy (2018). Esta última es el centro de una de las obras más llamativas de la exposición: el estudio de un artista. Una mesa, una silla, lápices, folios arrugados en el suelo o una libreta son muchos de los elementos que se encuentran en este estudio a gran escala.

La exposición está compuesta por 209 obras de Calleja

De todos los tamaños y de diferentes materiales. Así son las esculturas de Calleja, donde se puede ver a Günter de un tamaño normal en una esquina observando a todo el que entra o también siendo un felino gigante y estirándose en otra de las salas de este centro cultural.

La exposición también contempla un gran número de pinturas del artista. La gran mayoría de ellas protagonizadas por niños con grandes ojos de diferentes colores que lanzan un mensaje con sus camisetas. Estos textos, junto con las expresiones de sus personajes y el característico juego de colores y escalas son aspectos distintivos del trabajo creativo de Calleja. Muchos de estos dibujos han sido prestados por sus propietarios, que proceden de 27 países diferentes, entre los que están Japón, China, Reino Unido, Estados Unidos y distintos puntos de Europa.

La exposición se ha presentado este viernes y han estado presentes Javier Calleja, la directora de Actividades Culturales de la Fundación Unicaja, Emilia Garrido, y los comisarios de la exposición Alicia Gutiérrez Mármol y Shinji Minamizuka.

Durante su intervención, el artista ha asegurado emocionado que esta exposición “es un sueño” que siempre ha tenido. Después de estudiar Bellas Artes en Granada, regresó a Málaga y trabajó como montador en el Palacio Episcopal. Desde entonces siempre le rondó la idea de que quería y deseaba exponer en este lugar porque lo considera “el mejor” espacio para exponer. “La relación de lo clásico y lo contemporáneo casan muy bien”, ha añadido.

Las obras expuestas las ha ido creando desde 2017 de forma independiente, ninguna tenía que ver nada con la otra, hasta que apostó por esta exposición que al observarla terminada ha asegurado que ahora sí que ve la relación entre sus obras.

Con 20 años de carrera a sus espaldas, Calleja señala que como artista intenta no describir su arte porque “el día que sepa lo que hago será el día que deje de hacerlo”. Sus personajes, esos niños de grandes ojos, apunta que reflejan a “esos niños que van aprendiendo de la vida entre sonrisas y lágrimas, que es algo por lo que todos hemos pasado”.

Los ojos de los personajes de las obras de Calleja y su mensaje

Una de las cosas que más llaman la atención de sus obras son los ojos. Grandes, de diferentes colores y que intentan transmitir lo mismo que se encuentran en los mensajes de sus camisetas. Calleja ha remarcado que es en esto en lo que más están “obsesionados” porque quieren que todos los materiales encajen. Además, también ha explicado que en las pinturas de estos niños que crecen entre sonrisas y lágrimas siempre va la palabra porque lo que intenta con su obra "es llegar a la emoción y creo que la palabra es lo que nos hace pensar”. De igual forma, ha añadido que es fundamental que “en una obra haya imagen, gesto y palabra porque es una forma de hacer que esta te haga sentir, pensar e imaginar”.

En este sentido, Alicia Gutiérrez, la comisaria de la exposición, ha insistido en que montar esta exposición ha sido “un sueño hecho realidad” y “todo un reto porque hemos querido traer a muchos coleccionistas de fuera de España”. Por su parte, la directora de Actividades Culturales de la Fundación Unicaja, Emilia Garrido, ha asegurado que el Centro Cultural “se viste de gala para acoger la obra de un artista que ha sabido confeccionar un universo particular ciertamente reconocible, en el que tienen cabida etapas propias de la vida, infancia y madurez, juego y experiencia vital”.

Mr. Günter, The Cat Show ha llegado a la capital de la Costa del Sol tras su exitoso paso por Parco Museum Tokyo y CICA Vancouver. Se podrá visitar de lunes a sábados en horario de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas, y los domingos y festivos de 10:00 a 14:00. Asimismo, todo lo que se recaude con las entradas (donativo de 3 euros por acceso) en estos próximos meses se destinará, de forma íntegra, a la labor de la Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil de Málaga (AVOI) y las protectoras de animales La Guarida y El Gato Garduño.

Durante la presentación de Mr. Günter, The Cat Show, el artista también ha revelado que, de forma paralela a esta exposición, después de Semana Santa se inaugurará su primera escultura pública en Málaga. Esta pieza de unos cinco metros de altura será un reflejo del arte del malagueño y se colocará en la calle Molina Larios, en el centro de la capital.