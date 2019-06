Javier Fernández es la gran estrella de 'Revolution on Ice' en Málaga

El dos veces campeón del mundo de patinaje sobre hielo Javier Fernández, presentó este miércoles el espectáculo Revolution on Ice en Málaga y afirmó que este deporte permite "generar otra versión de uno mismo", controlar la velocidad del cuerpo, la música, formar parte de una historia y ser por unos minutos "una persona totalmente diferente". "Creo que lo que me gustó del patinaje fue la diferencia de manejar tu cuerpo dentro de una superficie a la que no estás acostumbrado", dijo el deportista, que señaló que se trata de una sensación que pocos deportes pueden aportar. Fernández ha dicho sentirse orgulloso de su trayectoria deportiva pero sobre todo "de los proyectos nuevos y de que la gente pueda disfrutar en vivo" de lo que le gusta y le apasiona, más aún en un país -España- en el que todavía no hay tradición.

Precisamente el hecho de acercar su mundo al público es el propósito de Revolution on Ice, donde se fusiona música y deporte con la participación no sólo de Fernández sino también de un nutrido elenco de patinadores profesionales como los campeones del mundo Anna Capellini y Luca Lanotte, tal y como ya confirmaron desde la organización. La gira de 2019 arrancará en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena de la capital malagueña el próximo 9 de noviembre y recorrerá más tarde Zaragoza (16 de noviembre), Bilbao (14 de diciembre) y A Coruña (21 de diciembre) para acabar en Madrid los días 28 y 29 de diciembre.

"Andalucía sigue siendo un sitio que a nosotros nos gusta mucho pero en el que también quieren lo que nosotros hacemos", afirmó el patinador, que destacó la "gran experiencia" con los espectadores en Málaga el año pasado como el detonante para repetir en la nueva gira. La dirección musical del espectáculo corre a cargo del DJ Carlos Jean, quien aseguró en la presentación que están trabajando en "un guión musical" que atraerá a los asistentes a la historia que se está contando, para que "salgan de allí con un mensaje". "El clímax y lo máximo que se puede hacer es convertirlo en un auténtico musical", subrayó el productor, que prometió un acompañamiento musical acorde al eclecticismo habitual de los espectáculos de patinaje.

La nueva edición destinará además un euro de cada una de las entradas a una fundación que desde hace años promueve el deporte entre el colectivo de personas con discapacidad y con el que se pretende convertir también a Revolution on Ice en un evento solidario y de apoyo al deporte inclusivo.