La Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (CEGAL) organiza el Congreso de Librerías, que celebra su nueva edición desde este miércoles y hasta el viernes en el Auditorio Edgar Neville en Málaga. Más de trescientos libreros, editores, distribuidores y otros profesionales de todo el país debatirán bajo el lema Re_Evolución Librera sobre los retos tecnológicos y creativos más urgentes del sector. El encuentro servirá para la definitiva puesta de largo de la herramienta digital todostuslibros.com, que a corto plazo se convertirá en una plataforma para la adquisición de libros on line a través de las librerías tradicionales. Este miércoles, además, tras la inauguración oficial del congreso, se procederá a la entrega de los premios Las Librerías Recomiendan a Irene Vallejo, Tatiana Tîbuleac, María Alcantarilla e Ismael Ramos.

-¿Qué esperan del nuevo Gobierno y su Ministerio de Cultura respecto a una ley del Libro que garantice los precios fijos?

-Lo que necesitamos no es tanto una nueva ley del Libro como una concreción de la que ya tenemos. La ley del Libro está por lo general bien pensada, con alguna salvedad. Pero hay que tener cuenta que las nuevas plataformas de venta on line, con todo el impacto que han dejado en el sector, no estaban cuando esa ley se aprobó. Así que lo que hay que hacer es desarrollar la normativa. El mayor conflicto respecto a estas plataformas llega cuando define la ley qué supone tener libros en existencias. Las plataformas no suelen tener libros en existencias, pero nosotros, para hacer todostuslibros.com, nos nutrimos de los fondos de todas las librerías más los de los distribuidores. Así, podemos decir que lo tenemos todo en stock, y si lo tenemos en stock durante un tiempo la ley debería permitirnos hacer un descuento adicional.

-¿Y el esperado pacto por la lectura? ¿Está más cerca?

-Tenemos buenas sensaciones de parte del Ministerio de Cultura, pero es fundamental que entren también las comunidades autónomas, los ayuntamientos y las diputaciones. El pacto tiene que ser muy transversal respecto a las distintas administraciones y respecto a lo público y lo privado, y tiene que estar sin duda orientado a la educación. Entendemos que es complejo y que un acuerdo así obligaría a intervenir a más de un ministerio y más de una consejería en cada comunidad autónoma, pero si las administraciones creen que la lectura es importante para la sociedad tendrán que poner recursos y utilizarlos correctamente. Por parte del sector, la ley del Libro nos reconoce como agentes de fomento de la lectura, lo que para nosotros es algo vocacional, así que estamos obligados a ello.

-Ese pacto convertiría a las librerías en las primeras abastecedoras de las bibliotecas públicas y universitarias. Pero, de darse esta coyuntura, ¿no resultaría perjudicial una excesiva dependencia de la administración, dados además los plazos tan prolongados con que llegan los pagos?

-Es que, de entrada, las administraciones deben reducir esos plazos. Es esencial. Hay que recordar que el del libro es un sector protegido, no para que el sector gane más, sino para que no suceda como en el campo, donde el negocio se va a precios por debajo del coste. En nuestro sector ocurriría esto si no existiera la ley del Libro. El libro es además es un producto al que todos los agentes implicados reconocen una excepcionalidad cultural, así que si una biblioteca necesita un libro, la administración titular debe ser lo suficientemente ágil para que ese libro llegue cuanto antes. Lo que no puede ser es que cierren librerías por haber vendido mucho a la administración pública, a las universidades o a las bibliotecas, a cuenta de un endeudamiento inasumible. Hablamos además de un servicio muy especializado, de búsqueda pormenorizada mano a mano con los bibliotecarios de títulos que habitualmente se van localizando uno a uno. Es un funcionamiento bien distinto al del mercado habitual al que nuestro sector dedica mucho esfuerzo y atención.

-¿Ha dado el fruto deseado el acuerdo con la Asociación Colegial de Escritores para la mayor trazabilidad de la venta de libros, tras las denuncias de opacidad por parte de las editoriales?

-Tenemos un acuerdo con CEDRO, donde se integra la asociación. Pero yo no me atrevería a decir que las editoriales, de forma generalizada, no tramitan de forma correcta los datos a sus autores a la hora de hacer sus liquidaciones. Hay que tener en cuenta que el mercado del libro es muy peculiar y que hay que hacer una lectura muy pausada de los datos de ventas. Una editorial puede haber vendido tantos ejemplares de un libro y al año siguiente encontrarse devoluciones que modifiquen notablemente los primeros datos. La impresión que tenemos es que la inmensa mayoría de las editoriales dan correctamente sus datos, y que, como en todos los sectores, hay quien actúa de manera incorrecta o poco honesta. Pero es que cuando incluso nos reclaman a nosotros datos desde un juzgado siempre puntualizamos que la información que aportamos es sólo orientativa. Es verdad que se lanzan acusaciones de opacidad contra el sector editorial, pero yo puedo asegurar que es uno de lo más transparentes. Precisamente, que una plataforma como todostuslibros.com sea ya una realidad se debe a que tanto los libreros como los editores y los distribuidores se comprometen a compartir toda su información en tiempo real.

-¿Qué balance hace usted de la experiencia embrionaria de todostuslibros.com?

-A día de hoy, todostuslibros.com tiene dos millones de visitantes mensuales. Es un volumen importante. Hasta ahora, la herramienta informa al usuario de las librerías en las que puede encontrar el libro que busca. El próximo paso será la venta entre librerías; es decir, que los establecimientos podrán hacer pedidos entre ellas mediante un sistema logístico homogeneizado, lo que permitirá al lector encargar en su librería habitual libros que podrán estar en otra librería. Y el siguiente paso consistirá en convertir esta herramienta en una plataforma de venta de libros on line, que, como cualquier otra, permitirá al lector recibir los libros en su domicilio. Eso sí, seguiremos insistiendo a nuestros usuarios para que vayan a las librerías siempre que les sea posible. A partir de aquí, podemos competir con otras plataformas de venta de libros de tú a tú. Otra cosa son las plataformas de venta de multiproductos, pero somos conscientes de que no todos los ciudadanos leen habitualmente aunque sí vean series en plataformas. Nosotros nos dirigimos a un público lector, que es el que es. Y queremos ofrecerles más y mejores servicios, ocupar un espacio que sólo podemos ocupar nosotros.

-Los últimos índices de lectura han tenido una interpretación por lo general catastrófica, aunque se percibe un estancamiento. ¿Son ustedes optimistas?

-Hay datos de esos índices que merecerían una mayor precisión. Por ejemplo, los referentes a lectores digitales: nos consta que buena parte de ese porcentaje lee libros electrónicos, sí, pero ocasionalmente, o de manera combinada con el papel. Lo que sí es significativo es que crezca la brecha entre el número de lectoras y el de lectores. Habría que tenerlo en cuenta a la hora de idear planes para el fomento de la lectura. Al final es aquí donde nos lo jugamos todo, en el hábito lector. Es muy difícil abrir camino, porque el trabajo cada vez nos deja menos tiempo para leer. Pero, a la hora de disfrutar el tiempo libre, hay que convencer de las bondades de aparcar la multitarea y coger un libro, ir al teatro o a un concierto. Porque sabemos que quienes van al teatro y a los conciertos son los mismos que luego van las librerías. Por eso pedimos a la administración no tanto subvenciones, que son necesarias, sino apoyo en los grandes proyectos estratégicos.