El concierto de Jennifer López en Fuengirola de este jueves prometía mucho y no faltaron ingredientes memorables. Las cerca de 14.000 personas que abarrotaban el recinto del Marenostrum Castle Park, junto al castillo Sohail, daban buenos signos de entrega de antemano: los más madrugadores habían guardado cola desde las 8:00 (sí, de la mañana) con tal de situarse después cerca del escenario; y por la tarde, mientras la cola alcanzaba longitudes kilométricas, la playa se llenaba de los resignados a escuchar el concierto desde fuera. Ya con prácticamente todo el respetable en el interior del recinto, pasadas las 21:00 horas comenzó un espectáculo de baile y DJ con música latina y electrónica que puso a las gradas en pie a una hora del inicio del concierto. Todo parecía ir sobre ruedas, pero la jornada no iba a estar exento de momentos desagradables: poco antes de la hora a la que los medios debidamente acreditados para cubrir el concierto habían sido citados, la productora responsable anunció que la misma oficina de Jennifer López había decidido cerrar el paso a los reporteros gráficos, a los que de repente, sin previo aviso, se les prohibía terminantemente tomar imágenes del concierto dentro del recinto. Los periodistas se convirtieron así en objeto de un atropello inesperado y en protagonistas de una situación que nunca, bajo ninguna circunstancia, debe darse (en el mismo escenario, el pasado mes de mayo, Bob Dylan negó también la entrada a medios gráficos, pero la productora advirtió de esta circunstancia con meses de antelación y no hubo cancelaciones desagradables de última hora: ayer, los reporteros gráficos fueron prácticamente expulsados después de que se les hubiera citado expresamente para el concierto) y por la que los responsables de la organización del concierto deberían dar explicaciones.

A las 22:30 comenzó la proyección de un vídeo promocional sobre el paso de Jennifer López como jurado en el programa World Of Dance, el trailer de su nueva película que se estrenará este año, Hustlers, e imágenes de algunos de sus conciertos. El ambiente ardía y todo estaba preparado para la comparecencia de la estrella. Eso sí, los únicos periodistas gráficos presentes eran los fans que alzaban impacientes sus teléfonos móviles con tal de inmortalizar el paso de la diva por Fuengirola. Minutos más tarde, al fin, en pleno éxtasis y con media hora de retraso, Jennifer López salió al escenario acompañada de un grupo de bailarines para interpretar su primera canción, Medicine. Y el estruendo, por supuesto, fue inmediato por parte de un público entregado. “España, ¿estáis listos?”, dijo antes de arrancarse con la segunda canción, Love don’t cost a thing, uno de los clásicos que el público se animó a cantar y a bailar sin apenas tiempo de recuperarse.

“España, ¿como se sienten? ¿Estáis listos para la fiesta? ¡Es mi cumpleaños!”. La puertorriqueña se dirigió en inglés al público de Fuengirola, que se arrancó a cantarle el Cumpleaños feliz, gesto que la actriz y cantante les agradeció, ahora sí, en español. “Muchas gracias, los quiero tanto!”, dijo. Pero como en toda fiesta, añadió , “yo tengo mis reglas. Y son estas: hay que cantar hay que bailar y pasar un buen rato”. Con lo que dio paso a la tercera canción: Get right.

Desde el minuto cero el escenario se convirtió en un reguero de luces, sombras, fuegos y humo. Sobre el tablado alrededor de medio centenar de bailarines de diferentes estilos impresionaron al público con coreografías imposibles y un vestuario todavía más estrafalario. En la cuarta canción, JLo ya se había cambiado dos veces de ropa. Durante los seis primeros temas no dejaron de escucharse algunas de los clásicos de la diva del Bronx que el público no dejo de cantar como Jenny from the Block.

Cada tres temas, un vídeo daba tiempo durante algunos minutos a que JLo se cambiara de indumentaria. No habían pasado tres cuartos de hora cuando ya se había cambiado tres veces. Hasta que apareció vestida con un vestido de color rojo y volvió a dirigirse al publico: “Cuando estaba planeando este verano este show, pensé en un cumpleaños muy grande para mí. Cuando piensas en un cumpleaños así piensas en la vida en general, en tiempos difíciles. Pero también en todos los tiempos de mi vida, tantos momentos bellos que viví”, dijo en español, antes de cantar en el mismo idioma un tema de la película Selena. Un momento bien especial y emotivo de la noche fue el que protagonizó la hija de Jennifer López, Emme Anthony, que cantó con su madre en el escenario el final de un tema.

El público se lió a bailar después con Ain’t your mama, esta vez con un nuevo atuendo, para seguidamente hacerles cantar con All I Have. Para el final del concierto dejó otras de sus canciones más sonadas y esperadas por los asistentes como Te guste y, claro, El anillo.