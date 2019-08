Ambiente multitudinario en Fuengirola horas antes del concierto de Jennifer López

Horas antes de que comenzara el concierto de Jennifer López en Fuengirola, cuyo comienzo está previsto a las 22:00, muchos fans se situaban este jueves en los aledaños del recinto del Marenostrum Castle Park, junto al castillo Sohail, ya que la artista lleva sin actuar en España desde 2012 y la expectación es máxima con relación al que va a ser uno de los acontecimientos del verano en la Costa del Sol. En Europa será el segundo concierto que, junto al de San Petersburgo, ofrezca Jennifer López dentro de su gira It's my party Tour con la que celebra su 50 cumpleaños.

José María ha venido desde Sevilla para ver en directo a la diva del Bronx. Lleva desde las 11:00 de la mañana haciendo cola en uno de los laterales del escenario para coger buen sitio y asegura que los primeros llegaron a primera hora de la mañana, sobre las 8:00. "Hemos pasado mucho calor, quizá se ha echado en falta unos tolditos, pero va a merecer la pena", asegura. Patricia y Verónica vienen desde La Palma y el Colmenar, respectivamente. Ambas llevan en la cola desde las 16:30 de la tarde aunque su hijo les guardaba el sitio desde las 11:30. "Le pedí que hiciera cola por nosotras mientras trabajábamos y gracias a eso vamos a poder verla desde un buen sitio", comenta esta fan. Para Juancho, que viene desde Málaga capital junto a su pareja, Fran, una de las canciones que no puede faltar en la cita es el clásico Lets's get loud. El paseo maritimo comenzó a llenarse pasadas las 18:30, hora prevista para la prueba de sonido. No faltaron sombrillas, abanicos, bebida fresca y, sobre todo, ropa cómoda, para mitigar el calor hasta el inicio del concierto.

El 80% de las 14.000 entradas vendidas se adquirieron a lo largo y ancho de la geografía española; el 20% restante, en varios países de Europa

Lebrija, Granada, Madrid, Barcelona: los lugares de origen de los aficionados congregados abarcan toda la geografía española y más alla. Las cerca de 14.000 entradas se han vendido por toda España y alrededor un 20% proceden del resto de Europa. La misma mañana del día del concierto apenas quedaban algunas entradas por venderse, las más caras por su cercanía al escenario, a punto de colgar el lleno absoluto.

Jennifer López llegó a Málaga la noche de este miércoles a bordo de un avión privado y buena parte de su equipo, unas 170 personas.