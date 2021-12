José Coriat retrata la represión franquista de la Málaga de los 70 en ‘Memoria de una detención’

Participar en una manifestación auspiciada por los sindicatos en en protesta por el juicio que se iba a celebrar contra los líderes de Comisiones Obreras en diciembre de 1973 era una práctica de riesgo. Pero José Coriat no imaginó que reivindicar en público la libertad le iba a costar caro. Entre cien y doscientas personas salieron a reclamar justicia por las calles de la Cruz de Humilladero. La mayoría eran estudiantes y trabajadores que fueron disueltos por la Policía.

Uno de sus amigos fue apresado y los otros tres jóvenes estudiantes que compartían piso detenidos poco después. Casi cincuenta años más tarde, el libro Memoria de una detención relata el interrogatorio, la cárcel y el proceso judicial por el Tribunal de Orden Público de Madrid que se vio endurecido por el asesinato el 20 de diciembre del presidente Carrero Blanco.

“Fuimos detenidos esa misma noche los cuatro, que éramos estudiantes de la Facultad de Económicas, nos llevaron al cuartelillo de la Guardia Civil en Segalerva”, recuerda Coriat. Allí comenzó el interrogatorio, en el que no faltaron los golpes y la violencia. “Al día siguiente, con el atentado de Carrero Blanco, se tensionaron mucho más la circunstancias de la detención”, agrega el autor del libro, editado por Ediciones El Genal y que se presentó ayer en la Sociedad Económica de Amigos del País de la mano de la librería Proteo.

“Estuvimos tres días detenidos antes de pasar a disposición judicial, sin abogado ni nadie, durmiendo en sillas, porque no había calabozos, aquello eran despachos y no estaban acondicionados para alojar a detenidos”, añade el autor del libro. Y señala que es una historia que retrata la Málaga de los años 70, la de la represión policial y la de aquellos que vivían una realidad alternativa, en un mundo paralelo y clandestino.

“Empezaban a relajarse los límites del franquismo, pero había todavía mucha represión”, confiesa el autor de Memoria de una detención. Coriat ha intentado combinar el dramatismo de lo que supuso una detención en aquella época con anécdotas que dulcifican el relato y demuestran algunas situaciones ridículas que se producían dentro del sistema.

Con este libro, dice, no solo salda una deuda con su pasado, sino que también intenta animar a que otros “saquen a la luz relatos de aquella época que está poco contada”. Ahora que “se intenta tamizar el franquismo sería bueno sacar a relucir estas historias de gente represaliada, detenida, sin la posibilidad de expresión, de manifestación y de nada”, considera.

En el libro, todos los hechos contados son reales. “No hay ficción”, asegura. “He vuelto a ponerme en contacto con los compañeros del momento, hemos recordado juntos para rehacer esa historia común con lo que pasó, que sirva en cierto modo de memoria histórica, porque hay una realidad, del día a día, que parece que nunca existió y eso es lo que he querido contar con la colaboración de todos”, agrega el escritor.

Durante varias semanas fueron trasladados a la antigua cárcel provincial de Málaga a la espera de juicio, que estuvo rodeado de más de una circunstancia curiosa. Dos años después moriría Franco y llegaría la democracia. Pero hasta que esto no ocurrió, a algunos les pasó factura la detención. “Hubo familias que no supieron reaccionar de forma abierta, uno de los compañeros se vio muy presionado y tuvo que volver a su casa, no pudo seguir estudiando. A nivel público, en el servicio militar también hubo algún tipo de represalias”, reconoce Coriat.

La idea del libro salió de un relato previo, en el que mezclaba el hecho real con una narración de ficción que lo alejaba de la realidad. Pero sus compañeros, protagonistas junto con él, consideraron que merecía un relato fiel a lo acontecido y esa fue la semilla de la obra que el próximo 15 de diciembre también se presentará en Madrid.

“Se trata de una historia que es pasado pero que es bueno conocerla de cara al futuro, de compartir las experiencias vividas para que cada lector saque sus propias enseñanzas”, apunta Coriat. En libro fue presentado Ignacio Trillo y Antonio Martín Mesa, compañeros del autor en la Facultad de Económicas de Málaga.