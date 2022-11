Juan Soto Ivars: "Esta historia es el sueño de cualquier escritor, una novela en la vida real"

Juan Soto Ivars (Aguilas, 1985) es uno de los cruzados que encabezan la Orden de la Libertad de Expresión. Lo demuestran sus múltiples artículos en El Confidencial y otros periódicos. También sus apariciones en radio y televisión, pero, sobre todo, sus últimos libros publicados. Venía reflexionando sobre la poscensura en redes sociales y acerca del tabú; ahora completa la trilogía con un ensayo-narración de un juicio a la ironía en Nadie se va a reír (Ed. Debate), que presenta este martes a las 19 horas en la Librería Luces de Málaga.

-Juan, ¿por qué nadie se va a reír?

-Eso es lo que dice un personaje de Kundera en un cuento que es ficción, pero narra una historia como esta, que es real. Un hombre hace una broma tonta que le está destrozando la vida y dice "cuando yo esto lo cuento en el juicio, si tienen alma, todos se tendrán que reír" y su amigo le responde "quizás no sabes cómo es la gente pero nadie se va a reír". Es lo que ha pasado en el tribunal que juzga a Anónimo García por una parodia.

-Anónimo lanza una web parodiando un Tour de La Manada en Pamplona para criticar a la prensa, que había señalado todos los lugares que aparecen. ¿Pensaba que iba a tener tanta repercusión?

-La mayor parte de los actos que había hecho Homo Velamine –el grupo en el que hace crítica social Anónimo– en webs habían tenido muy poco seguimiento. Pero lo que tiene previsto es que si los medios se lo tragan cambiarlo por un desmentido con lo que hayan dicho esos mismos portales. Cuando la prensa se lo traga, saca el desmentido con el que había soñado, pero los medios no lo difunden.

-¿Fue demasiado soberbio pensar que la prensa iba a señalarse?

-Fue ingenuo, soberbia fue más la actitud de la prensa al no rectificar. Pero el mismo hecho de que la prensa no se la envaine hace que cobre más valor el acto.

-Todo sale de la manera que él había pensado hasta que le llega una denuncia por daños a la víctima.

-Ellos no tienen en cuenta que ese llamamiento de la prensa de que alguien va a hacer un tour de La Manada en Pamplona le va a llegar a una persona real, que no tiene cara para la opinión pública, pero que existe. Y que fácilmente se puede imaginar que no le va a hacer gracia. En ese momento cambia todo, porque Anónimo tiene la verdad que es que la intención era atacar a la prensa; pero está la verdad del dolor, que es la que tiene la víctima que es que la mera existencia de la web le ha hecho daño.

-¿Hay posibilidad de redención para Anónimo más allá de que el Constitucional le absuelva o no?

-Lo triste de un proceso Penal como este es que un hombre que se considera feminista y que cree que está atacando a los que han mercantilizado el dolor de esta chica se ve en un ring de boxeo con ella y uno de los dos tiene que caerse de espaldas. La diferencia con el caso de La Manada es que hay buenos y malos, es maniqueo y fácil. En este no; a la sala del tribunal entra una víctima, que es la de La Manada, y salen dos.

-Pensaba que los juicios por la literalidad habían quedado en las redes sociales, esperaba de los jueces algo más de cintura a la hora de entender la sátira.

-Esto lo dijo Jacobo Dopico, un catedrático en Derecho, cuando se enteró de que el tour no existía. Él dijo que el dolor de la víctima es evidente, pero que los jueces están para parar ciertas cosas. Realmente los magistrados no han tenido en cuenta en los hechos probados que esto era una parodia. Han tenido en cuenta que había una web, pero no se ha querido dirimir si era un contenido irónico, por que Anónimo ha sido condenado por la literalidad de su ironía. Es lo escandaloso.

-Teme que esto pueda sentar un precedente histórico contra la ironía.

-Absolutamente. Lo que el Constitucional tiene que decidir si en un caso voz pópuli se puede hacer una aproximación satírico que ni siquiera ataque a los personajes, si no a la prensa. La sentencia de ahora dice que no.

-¿Y en un caso que arrastra tantas mareas no le ha dado miedo entrar y que le señalen por ir en contra de la corriente?

-Cualquiera que vea el libro verá que esto no es así, está la literalidad de mi texto. En la sala del tribunal entra una víctima y salen dos. Este libro es sobre la segunda, a la primera máximo respeto.

-Este es su tercer ensayo en torno a la libertad de expresión, ¿teme que le encasillen como a algunos actores?

-A la gente le gustan las trilogías. Pero escribo de lo que me interesa, si la gente me encasilla como un soldado de la libertad de expresión me parece bien, porque es un tema importante; pero nunca se sabe cuál será el siguiente. Esta historia cuando la conocí dije: "Esto es un privilegio poder contarla". Parece una película, es kafkiano.

-¿Tiene ya oferta de alguna plataforma? ¿La espera cuando salga la sentencia del Constitucional?

-No sé si alguien se atreverá, pero es un historión y un archivo de imágenes alucinante de sus actos. Esta historia es el sueño de cualquier escritor, es una novela real, me siento un privilegiado. También me siento un privilegiado porque estoy viendo como la sociedad está apoyando a Anónimo García, que le había dado la espalda. Y la está viendo él, que es lo importante.