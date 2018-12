La Junta insiste en que se “actualice” el proyecto arquitectónico del Auditorio

La reciente presentación en el Ayuntamiento de Málaga del proyecto de los arquitectos Federico Soriano y Agustín Benedicto para el Auditorio de Málaga (ganador del concurso público convocado en su momento y aprobado por el consorcio institucional para el equipamiento disuelto en 2014), presentada por el alcalde, Francisco de la Torre, como una reivindicación del mismo frente a la propuesta de la Junta de Andalucía de “empezar de cero” con otro proyecto más asequible, tuvo este viernes respuesta del mismo Gobierno andaluz por parte del consejero de Cultura en funciones, Miguel Ángel Vázquez. El mismo se refirió al proyecto de Soriano y Benedicto como “interesante y valioso”, pero insistió, en línea con sus últimas declaraciones al respecto, en que “el paso del tiempo, más de una década de su redacción, aconsejaría actualizarlo”.

En una carta publicada en su blog personal y dirigida expresamente a Francisco de la Torre, Vázquez explicaba así sus argumentos: “Por ejemplo, a tenor de la evolución de la tecnología en estos años no sería descabellado revisar y comparar nuevos avances o materiales constructivos más modernos y eficaces. Eso sí, habría de ser decisión de una mesa técnica y no de urgencias políticas. Si me permite el paralelismo, nadie se compraría en 2018 un coche fabricado con tecnología y prestaciones de diez años atrás, ¿verdad? Por muy de moda que esté lo vintage, siempre vendría mejor lo más avanzado lo mejor y más eficiente para dotar a Málaga del Auditorio que merece”.

En su misiva, el consejero habla de “mano tendida”: “Sin que sirva de precedente, hay una cuestión en la que estamos de acuerdo: Málaga necesita un auditorio. Cuesta mucho entender que una ciudad con esa población y destino cultural con proyección internacional no cuente con espacio singular para la música”. Pero, igualmente, Vázquez insiste en señalar las responsabilidades: “Si a estas alturas del siglo XXI no es así, se debe en buena medida a que el Gobierno recortador de Mariano Rajoy enterró el proyecto en 2013. Entonces, echamos en falta por su parte una defensa de esta infraestructura esencial para el desarrollo económico y social de Málaga y su provincia. Bienvenido de nuevo a la lucha por tan noble fin”.

“Más allá de esto, es el momento de acometer la construcción de este espacio de una vez por todas. Y hacerlo al margen de la confrontación política y con altura de miras”, añade el consejero, quien recuerda que “Como ocurrió con el Museo de la Aduana, la sociedad civil ha mantenido vivo el proyecto y desde la Junta de Andalucía hemos querido estar a su lado”.