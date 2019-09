La Junta ofrece ahora a De la Torre un museo arqueológico en la Trinidad sin fondos de la Aduana

Después de que el Ministerio de Cultura rechazara de forma contundente la posibilidad de trasladar la colección arqueológica del Museo de Málaga al Convento de la Trinidad, total y parcialmente, anunciada por el consejero andaluz de la Presidencia, Elías Bendodo, como respuesta a la ya histórica demanda del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, éste optó por "intentar convencer" al Gobierno central de la bonanza de sus intenciones. Sin embargo, la Junta de Andalucía ha optado por una solución más pragmática, concretada y puesta sobre la mesa por la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, en su reciente encuentro con el alcalde: el Gobierno andaluz propone ahora para la Trinidad un museo arqueológico pero sin fondos del Museo de Málaga, que se nutriría de piezas procedentes de otros museos de titularidad autonómica de la comunidad.

La medida, en principio, plantea problemas similares al de Museo de Málaga dado que, aunque la Junta es titular de estos museos, el Gobierno central lo sigue siendo de buena parte de los fondos arqueológicos conservados en los mismos. La solución planteada, tal y como confirmaron a Málaga Hoy fuentes tanto municipales como autonómicas, es la puesta en marcha de un museo no dedicado tanto al aspecto expositivo como a la investigación y la educación: un centro de referencia para la proyección del patrimonio histórico andaluz en un orden más académico (aunque abierto por supuesto a todos los andaluces), lo que viene a satisfacer tanto una aspiración personal de la consejera como, al menos en cierta medida, del alcalde. Los museos andaluces aportarían sus fondos a través de préstamos y acuerdos puntuales en un discurso que pasaría a ser andaluz, no provincial. Curiosamente, al menos en sus líneas generales, el proyecto guarda no pocas similitudes con la sede del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico amparado por la Unesco que propusiera en su momento el antiguo consejero socialista Paulino Plata, idea luego concretada en un centro de investigación del arte rupestre andaluz para terminar convertido en agua de borrajas.

De cualquier forma, la consejera de Cultura ha puesto siempre por delante la premisa de un consenso político y social para la Trinidad ("haremos lo que quieran los malagueños", volvió a decir tras su reciente encuentro con De la Torre) y habrá que ver en qué medida este nuevo proyecto, que sucede en el orden de inicativas descartas al Centro Nacional del Diseño y la Arquitectura que propuso Fernando Francés, es capaz de aglutinar ese consenso. Mientras tanto, el Ayuntamiento urge a la Junta a que intervenga cuanto antes en el edificio para evitar una degradación que sigue su propio discurso ante la pasividad general.