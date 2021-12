La Invisible desafía al desalojo con un congreso junto al Museo Reina Sofía

El Museo Reina Sofía y el Instituto Europeo para Políticas Culturales Progresistas (EIPCP) organizan junto con el centro social y cultural La Invisible un congreso internacional sobre el futuro de las políticas culturales en Europa, que tendrá lugar entre el 25 y el 27 de febrero. El anuncio se produce cuando sobre el edificio pesa una orden de desalojo municipal y con el calendario corriendo en su contra.

Este encuentro, que se desarrollará en La Invisible, reunirá a los directores de las instituciones organizadoras, Monika Mokre (EIPCP) y Manuel Borja-Villel (Museo Reina Sofía); al actual director del Centro Pompidou de París, Bernard Bistène; a los artistas malagueños Rogelio López Cuenca y Elo Vega, y a la concejala de cultura de Viena, entre otros. La coordinadora de L’Internationale y del museo en Red del Centro de Arte Reina Sofía -dependiente del Ministerio de Cultura-, Sara Buraya, ha destacado este jueves en un comunicado la labor que hace La Invisible y ha recordado que ambas corporaciones colaboran “desde hace muchos años”.

Buraya, que ha recordado que en el 2017 el museo celebró en La Casa Invisible un seminario sobre Picasso, se ha mostrado confiada en que no que no se lleve a fin la amenaza de desalojo de este inmueble de titularidad municipal situado en el centro de Málaga y que, por tanto, la colaboración entre ambos organismos “se extienda muchos años más”.

Por su parte, Kike España, uno de los portavoces de la casa y coordinador del congreso, ha destacado que llevan más de quince años produciendo cultura y que ha constituido “un hervidero de experimentación artística y un laboratorio de prácticas para expansión de la democracia sin presupuesto público ni privado”.

Asimismo, manifestó que la concejala de Cultura, Noelia Losada, “parece no enterarse de la programación cultural que se desarrolla en La Invisible, lo que no es de extrañar porque en estos quince años nunca la ha pisado”. Florencio Cabello, otro de los portavoces de La Invisible, ha explicado que el congreso será el inicio de los actos que se celebrarán en el centro social y cultural con motivo de su decimoquinto aniversario. Asimismo, Cabello ha asegurado que aún no han recibido ninguna notificación de desalojo por parte del Ayuntamiento de Málaga, pese a que el concejal de Urbanismo, Raúl López, asegura que el aviso ha sido enviado y, por tanto, se da por notificada la resolución. Para Cabello, esta notificación “sin papeles” genera una “clara indefensión a la Casa Invisible”, ya que apunta que de esta forma no tienen acceso a ningún escrito “en el que se argumenten las posibles causas de un desalojo”.

Manifestó que el Ayuntamiento “no tiene ningún informe que justifique su decisión”, por eso no ha mostrado nada, ni a La Invisible ni a la prensa”, al tiempo que ha expresado que “el intento de desalojo de La Invisible es el intento de desalojo del Museo Reina Sofía de la ciudad de Málaga”. Aunque explicó que desde el 2016 el alcalde “tiene en su poder el proyecto de rehabilitación integral por fases, pero no termina de explicar por qué no lo ejecuta”, ha desmentido que La Casa Invisible sea insegura y ha asegurado que sus actividades y alianzas culturales están más fuertes que nunca.