Que, a pesar de su proximidad geográfica, los territorios que conforman ambas orillas del Estrecho de Gibraltar comparten un mutuo desconocimiento no es ninguna novedad a estas alturas. Cabe subrayar, sin embargo, que tan lamentable desencuentro no se da sólo en el plano político, social, económico e histórico: también en el cultural y, singularmente, literario, por mucho que las raíces sean a menudo comunes y corresponda hablar, en lo que a creación se refiere, de orígenes, inspiraciones e incluso estéticas compartidas, muy por encima de la disparidad lingüística. En plena época de repliegues, recelos y refuerzos artificiales de las identidades peregrinas, seguramente los puentes no han sido nunca tan necesarios, también en lo literario. Ahora, la Fundación Málaga contribuye a la causa con la nueva entrega de su colección poética Las cuatro estaciones, un volumen que, bajo el significativo título Mar de Alborán, reúne una muestra significativa a modo de antología de algunos de los mejores poetas contemporáneos de Andalucía y Marruecos, dos esferas que hacen aquí gala de sus vínculos hasta vestirse como dos espejos mutuos.

Publicado con la colaboración de la Fundación El Pimpi y con edición al cargo de José Sarria, Mar de Alborán debió haber tenido su presentación el pasado Día de Libro, como es tradición en Las cuatro estaciones, aunque la fatal crisis del coronavirus obligó a descartar la cita. El volumen reúne versos de una ambiciosa nómina de autores en la que no faltan verdaderos referentes en lengua española, francesa y árabe: Juvenal Soto, Javier Salvago, Juana Castro, Juan José Téllez, Ana Rossetti, Luis García Montero, Juan Cobos Wilkins, Francisco Morales Lomas, Ángeles Mora, Rosa Romojaro, Manuel Gahete, Álvaro García, María Rosal, José Luis Rey, Pablo García Casado, Fernando Valverde, José Cabrera Martos, Raquel Lanseros, Tahar Ben Jelloun, Abdelkrim Tabbal, Abdellatif Laabi, Abdelmajid Benjelloun, Ahmed Lemsyeh, Mohamed Achaari, Hassan Najmi, Mohamed Bentalha, Ouafa Lamrani, Touria Majdouline, Nabil Man sar, Abderrahman El Fathi, Iman El Khattabi, Ouidad Benmoussa, Latifa Meskini, Lamiae El Amrani, Aziz Tazi y Farid Othman - Bentria Ramos son los autores incluidos en una edición que presenta, por primera vez, una traducción a tres bandas: además de sus respectivas lenguas de origen, los poetas andaluces aparecen traducidos al árabe y los poetas marroquíes que escribe en árabe comparecen traducidos al castellano; por su parte, los poetas marroquíes que escriben en francés han sido traducidos tanto al árabe como al castellano, lo que convierte a de Mar de Alborán en una edición tan singular como imprescindible. Tal y como recordaba el poeta Juvenal Soto, director a su vez de la colección Las cuatro estaciones, si bien es cierto que ya se habían establecido cauces para el encuentro de poetas andaluces y del Norte de África en anteriores ediciones, “es la primera vez que se lleva a cabo este ejercicio de traducción mutua a este nivel, por lo que esperamos que este proyecto tenga una resonancia amplia y contribuya a tender puentes eficaces”.

También acaba de ver de la mano de la Fundación Málaga, de nuevo con la colaboración de la Fundación El Pimpi y bajo la dirección de Juvenal Soto, el nuevo número número de la colección 25 poemas, que recoge la obra ganadora de la segunda edición del Premio Internacional de Poesía Ciudad del Paraíso: Presuntamente nuestros, de la escritora Irene Domínguez (Toledo, 1996). El jurado, compuesto por Rosa Romojaro, José Manuel Cabra de Luna, Mariano Vergara Utrera, Alfredo Taján, Juvenal Soto y Mariola del Hoyo Vega, que actuó como secretaria con voz y voto, destacó en su fallo “un lenguaje actual y, en ocasiones, atrevido, que mantiene cierta ironía no exenta de reflexión y hondura”. A esta segunda edición del Premio Ciudad del Paraíso concurrieron un total de 97 libros procedentes de España, México, Uruguay, Ecuador, Colombia, Cuba, Italia, Chile, Panamá, Venezuela, Nicaragua, Perú y Argentina, según explicaron desde la Fundación Málaga, lo que certifica la proyección del galardón el el ámbito hispanohablante.

Ante la perspectiva de la prolongación de la crisis, ambos libros se presentarán en formato telemático “en fechas cercanas”, con encuentros virtuales en los que intervendrán, previsiblemente, los patrocinadores, el director de las colecciones, los responsables de las ediciones, los autores y autoras y una selección de lectores a los que previamente se les habrá facilitado el acceso al contenido de estos dos libros. Mar de Alborán y Presuntamente nuestros se publicarán en formato impreso y digital y se podrán adquirir tanto en librerías como en la web de Fundación Málaga, tal y como recordaron desde la misma institución.