Lluís Pasqual dimite como director del Teatro del Soho

Inaugurado el pasado 15 de noviembre con el musical A Chorus Line, el Teatro del Soho Caixabank afronta el revés más serio de su historia. Lluís Pasqual anunció este miércoles su dimisión como director del centro, en un comunicado conjunto con Antonio Banderas en el que el responsable da cuenta de su buena relación con el actor malagueño, promotor esencial del teatro, y en el que admite que el ofrecimiento de éste para dirigir su teatro llegó en un momento de su vida en el que solo quería dedicarse a su "parte artística", a su "oficio de director de escena, sin ningún otro tipo de responsabilidades en un teatro más allá que lo que ocurre en un escenario".

"Pero Antonio necesitaba varias manos para asir para que el sueño fuera concreto y real. Y una de esas manos pensó que era la mía. Al mismo tiempo me ofrecía la suya en un momento no especialmente fácil para mí, aunque eso ya sea historia", añade Pasqual en el comunicado. Ahora, "el parto se ha producido": la primera parte "no podía salir mejor" al abrirse el Teatro del Soho "con un espectáculo inmejorable" (en referencia a A Chorus Line) y Banderas "no ha estrenado un juguete, como alguien podía pensar, sino que responsablemente ha tenido un hijo". "El Teatro del Soho es un hijo de Antonio Banderas y yo pienso, como pensé desde el principio, aunque él mismo no lo supiera, que no hay nadie mejor que él para dirigirlo", asegura el director teatral.

Apunta Pasqual que Banderas le había "confiado la muleta y el estoque", pero ahora le tiene que "devolver los trastos de matar porque ahora el maestro, para seguir en lenguaje taurino, es él". El director cree haber cumplido lo que Banderas le pedía, "acompañarle en ese parto, sobre todo aportarle personas, que a su vez han traído otras personas y otras ideas y que constituyen el nacimiento de un equipo altamente capacitado y leal a una idea de teatro".

Pasqual apunta al propio Banderas como su sucesor: "No hay nadie mejor para dirigirlo"

En el mismo comunicado, Banderas agradece "de corazón" a Pasqual "el esfuerzo, el trabajo y el cariño que ha puesto para alumbrar el Teatro del Soho", porque "desde su sabiduría de avezado arquitecto teatral ha contribuido a edificar este teatro con unos sólidos cimientos" que dan forma a su "sueño" de tener un teatro en su ciudad. Banderas agradece al director teatral por su "sincera amistad" y le emplaza al próximo febrero, cuando se representará en el Teatro del Soho el Romancero gitano dirigido por Pasqual y protagonizado por Núria Espert.

El anuncio de la llegada de Lluís Pasqual como director al Teatro del Soho contribuyó de manera más que notable a afianzar la confianza en el proyecto. Fundador del Teatre Lliure, director de instituciones como el Centro Dramático Nacional y el Teatro del Odeón de París y considerado uno de los creadores escénicos más importantes de la escena europea contemporánea, Pasqual aportaba garantías suficientes para el éxito artístico del teatro. Del mismo, Pasqual ofreció a Antonio Banderas su primera gran oportunidad como actor en Madrid con el montaje de La hija del aire de Calderón que el Centro Dramático Nacional estrenó a comienzos de los 80 y en cuyo reparto figuró el malagueño. El precipitado fin de esta historia deja al Teatro del Soho en una posición comprometida si bien fuentes cercanas al teatro confirmaron que programación ya concebida por Pasqual hasta el mes de junio se mantendrá en todos sus términos y se presentará íntegramente en los próximos días. De momento, las entradas para los dos espectáculos programados y ya anunciados para febrero, The Door y el citado Romancero gitano, siguen a la venta.