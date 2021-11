El festival Oh, See! se adelanta a mayo con Lori Meyers, Kiko Veneno y Carolina Durante

El festival de música Oh, See! Málaga ha dado a conocer un primer adelanto de su próxima edición en mayo de 2022. El evento, que se ha celebrado en septiembre en años anteriores, se adelanta a primavera con un cartel encabezado por Lori Meyers, Carolina Durante, Kiko Veneno, Varry Brava, Manel, Ginebras, Amatria, Mujeres y Karavana.

La tercera edición supone la vuelta a los orígenes, la vuelta a la festividad y celebración de la música en directo en un entorno controlado y con la experiencia de haber colgado el cartel de todo vendido en sus dos primeras ediciones.

En los días 20 y 21 de mayo, el auditorio municipal Cortijo de Torres se transformará por tercera vez en el epicentro de la música a nivel nacional manteniendo su compromiso con las características que han definido el éxito del Oh, See! Málaga: aforos reducidos que evitan colas indeseadas; horarios netamente diurnos que facilitan actividades paralelas para todo tipo de públicos; y la puesta en marcha de un único escenario para no perder de vista ningún concierto del cartel.

Para tal ocasión, vuelve la zona Oh, Kids!, un entorno donde los niños se convierten en protagonistas de la jornada, llegando a conocer personalmente a algunos de los artistas que pasarán por el escenario a lo largo del fin de semana. También contará con la Zona Gastro y el Oh, See! Club, que recibirá a los mejores djs nacionales. Además, el festival presenta Oh, See! LIVE, una extensión que propone una serie de conciertos por salas andaluzas de artistas que han pasado o pasarán por el festival.