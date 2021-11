La concejala de Cultura solicitará al Ministerio una cesión temporal de la 'Lex Flavia' si su estado lo permite

La Lex Flavia Malacitana y el cuadro Fusilamiento de Torrijos y sus compañeros en las playas de Málaga, de Antonio Gisbert, son dos obras relacionadas intrínsecamente con la historia de la ciudad. La primera de ellas está en el Museo Arqueológico Nacional, aunque fuese encontrada en el barrio malagueño de El Ejido. La segunda, se puede ver en el Museo del Prado.

En 2016 se pidió al Congreso de los Diputados que la tabla fuera devuelta a Málaga y en 2018 se negó la petición, incluso para una estancia temporal. El ministro de Cultura Miquel Iceta ha vuelto a reiterar la negativa. Sin embargo, la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Málaga, Noelia Losada, va a escribir una carta al ministro para solicitar que se ceda, "al menos temporalmente" esta "pieza fundamental".

"Como política general no creo que los museos haya que desmembrarlos ni centralizarlos, pero sí que considero que se podría valorar con piezas de enorme singularidad, con obras excepcionales", considera Losada. "La Lex Flavia Malacitana es la primera compilación de normas municipales, en Málaga es una pieza fundamental, es la primera legislación sobre municipalismo que hay y lleva el nombre de Málaga", agrega la concejala.

Losada subraya que le "encantaría" que estuviera en Málaga aunque "no sé si su estado de conservación lo permite o no, es algo que los responsables técnicos tendrán que determinar y si su estado lo permitiera me encantaría que viniera". Eso sí, de forma permanente "lo veo muy complicado". "Como concejala de Cultura y defensora del patrimonio malagueño tengo que aspirar siempre a lo máximo", recalca.

La concejala afirma que también entiende que ciertas obras que se han convertido en símbolos tengan que estar en el lugar más representativo posible. Esto lo apunta en relación al cuadro de Gisbert sobre la muerte de Torrijos.

"Es un cuadro que en Málaga tiene mucha relevancia y significación, pero está claro que se ha convertido en icónico de la guerra de la independencia, es explicativo de una cosa mucho más extensiva y transversal y no lo veo mal que esté en el Museo del Prado", aunque "como yo, como concejala de Cultura, también aspire a que nos lo cedan temporalmente".

Igual podría ocurrir con el Guernica, que podría ser reclamado por el pueblo vasco, señala Losada. "Pero es que al final es una obra icono de toda la Guerra Civil y eso es transversal a todos los españoles". Por ello, reitera que "no estoy pensando que se lleve cada pieza a su lugar de origen", pero sí que escribirá una carta al ministro expresándole "este sentimiento y solicitándole que, al menos, temporalmente nos la cedan".

Ante la negativa del Ministerio al traslado, Losada explica que "entiendo que un ministro defienda el 'status quo' de como están ahora mismo los museos, pero yo como concejala de Cultura y defensora de su patrimonio creo que es comprensible que aspire a tener aquí el máximo de patrimonio malagueño".

El alcalde de Málaga, por su parte, comprende que los museos nacionales defiendan sus colecciones y que "puede haber un préstamo temporal si la obra es transportable, no más que eso". Y asegura que "en este caso hay razones para que no sea, ni siquiera temporal".

De la Torre recuerda que hizo la gestión personalmente en 2016 con el Museo Arqueológico Nacional. "Visité las obras, vi que estaban en un estado que no se presta al traslado", indica el alcalde y subraya el tiempo que pasaron bajo un tejar en El Ejido.

"Por razones muy poderosas entendí que no debía de insistir en ello, ni siquiera préstamos temporales, si es además por más tiempo entraría en juego el debilitamiento de los museos nacionales, que tienen que tener la potencia suficiente para competir en el espacio nacional. Nosotros tenemos que aspirar en nuestros museos a tener obras que van apareciendo y cuidarlos", afirma De la Torre.

Para haber podido acoger préstamos de los museos nacionales, dice el regidor municipal, hubiera sido oportuno llevar a cabo su proyecto de situar el Bellas Artes en la Aduana y el Arqueológico en la Trinidad.