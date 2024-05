Málaga vuelve a vibrar al ritmo de los Latin Grammy con Omar Montes, Morat y Pedro Capó

“Hoy la música latina tiende puentes, un encuentro entre grandes músicos de Latinoamerica y España, artistas de tres países tan diferentes como cercanos”. Manuel Abud, CEO de la Academia Latina de la Grabación, ejercía de maestro de ceremonias bajo el cielo de Málaga con una plaza de toros de La Malagueta que vibró con solo escuchar nombrar los nombres de los cantantes que iban a estar en una sesión especial de los Latin Grammy, la segunda que se celebra en la capital en apenas siete meses. Pedro Capó, Omar Montes y Morat, a escena, y un público que coreó los nombres de cada uno de ellos al unísono. Se apagaron las luces, se dejó solo escuchar un murmullo y saltó a la arena la primera estrella de la noche, ganador de tres premios Grammy… Pedro Capó, que arrancaba con Tutu y al que acompañó el graderío, que ejercía a modo de coros del cantante puertorriqueño.

Esto no había hecho nada más que empezar. Tras ese hit le siguieron otros como Volver a casa y Calma, por el que se hizo con el Grammy a la mejor canción del año en 2019, otras dos letras que el público de La Malagueta cantó con él. Capó se mostró agradecido por la invitación y puso de relieve lo importante del evento, el hecho de que la totalidad del importe de las entradas van destinadas a la Fundación Cultural Latin Grammy y a la Beca Paco de Lucía. “Me llena de orgullo formar parte de esto y es mi primera vez en Málaga. La experiencia está siendo fascinante”, compartió con los asistentes a esta Latin Grammy Session en la capital.

Tras el paso por el escenario de Capó una sesión con DJ invitados para la ocasión que amenizaron los intermedios del concierto. De repente, de nuevo, abajo luces, un murmullo en el ambiente y a escena él: Traje negro con ribetes dorados, camiseta negra, zapatillas, su pinganillo color oro y “buenas noches, Málaga”. Ahora sí. Locura absoluta desde la grada más alta hasta la primera fila de ante el escenario. “Omaaaar”, “La sevillana”, pedían sus seguidores. Y dicho y hecho, que esa era la primera pieza planificada por el madrileño. Un directo potente así el de Omar Montes, una voz que no falló y que hasta sorprendió a los excépticos que solo ven Auto-Tune tras cantantes como él. Demostró que no, que canta, y mucho, porque tras La sevillana le siguió La Llama del Amor, que incluso se lanzó a rematarla a capella: “Tienes la llave de mi corazón, la mano que me arma y me desmonta. Tienes mi risa, mi respiración. La cobertura de mi móvil tienes…”

Omar llegó para darlo todo, pese a la apenas media hora que tuvo cada uno de los artistas. ¿Y qué mejor que regalar a “esta gente de Málaga” un tema nuevo, en primicia? “Una canción inédita con mi primo, con Israel Fernández”, anunciaba Montes. “Una bulería un tanto especial, urbana con trap, que es muy poética, una melodía que tenía en mente y que he conseguido que suene así”, siguió contando. Los músicos tomaron posiciones y se empezó a escuchar la voz de Fernández, que casó con la del de Carabanchel bien empastada. El público entregado y él que se venía arriba para despedirse, ahora sí, de la plaza de toros.

Y el plato fuerte de la noche, los que más expectación despertaron tal cual los citó por primera vez Manuel Abud, los colombianos Morat. La banda de folk-pop de Bogotá, con Juan Pablo Villamil Cortés, Juan Pablo Isaza Piñeros, Alejandro Posada Carrasco y Simón Vargas Morales como compositores, músicos y cantantes de la formación, nominada a dos Grammy, arrancaba su trocito de show con Se Acabó. Móviles arriba, fotos, vídeos y audios para compartir el tema con sus amigos. El público lo tenía claro y Morat supo responder. “Muchísimas gracias por recibirnos y por invitarnos. Venimos de Buenos Aires y no queríamos dejar de pasar por aquí para volver a reconocer a nuestro público andaluz”, se presentaron. “Cualquier pretexto que exista para volver aquí lo aceptaremos”, contaron. Siguieron con un tema de su primer disco, que igualmente seguían la mayoría de los presentes, evidenciando que eran fans de los colombianos desde sus inicios, Aprender a quererte. Y de este a otras creaciones icónicas ya de Morat: Enamórate de alguien, Porfa no te vayas, No se va, Cuánto me duele o Faltas tú, uno de sus más recientes temas, lanzado en abril de este 2024.

Estos cuatro ponían así fin a la noche. Tres grandes referentes de la música latina y urbana que dieron todo para que La Malagueta volviera a vibrar con los Latin Grammy. La ciudad supo responder de nuevo a la convocatoria, con una plaza de toros que acompañó a cada uno de ellos. Gustos de todo para todos y voces unidas para evidenciar que en Málaga hay un público que siempre sabe responder ante citas tan emblemáticas y referentes como esta.

Noche así redonda, con un clima que acompañó, una gala que se desarrolló sin incidentes reseñables fuera del escenario. Estas Latin Grammy Sessiion los organiza la Academia Latina de la Grabación para celebrar el 25 aniversario de los Latin GRAMMY, una iniciativa musical cofinanciado por el Programa Feder Andalucía 2021-2027 y la Junta de Andalucía. Los fondos recaudados con la venta de las entradas del concierto de ayer se destinarán a la Fundación Cultural Latin Grammy y a la Beca Paco de Lucía.