María Svarbova en La Térmica, un mundo onírico de nadadoras en la arquitectura comunista

La fotógrafa eslovaca María Svarbova crea con su cámara un mundo onírico en el que da el protagonismo frecuentemente a nadadoras rodeadas de la rectilínea arquitectura comunista, como se puede comprobar en la exposición que inaugura este viernes en el centro cultural La Térmica de Málaga.

Svarbova (1988) casi no conoció el comunismo en su país, pero en un recorrido por la exposición recordaba cómo vivió toda su infancia rodeada de la arquitectura y el diseño de aquella etapa. "Intento mostrar mis memorias a través de mis fotografías, que son mi lenguaje, y quiero enseñar mis experiencias a través de ellas", explica.

De aquella arquitectura comunista le "fascinan" las líneas rectas, el uso de la luz diurna o el hormigón, con un resultado que considera "de ciencia-ficción, como una nave espacial llegada a la Tierra".

Y en alguna de sus fotos lanza un mensaje de "rebeldía" cuando muestra a varias nadadoras que saltan al agua junto a un cartel que reza en eslovaco "Prohibido saltar", como "un recuerdo de todo lo que estaba prohibido en la época comunista y lo duro que era".

En su infancia ya tenía claro que quería dedicarse al arte y la primera intención fue ser pintora, pero su familia le regaló una cámara de fotos y aquello fue "un amor a primera vista", señala Svarbova.

Quizás de aquella primera afición viene la apariencia pictórica que tienen sus fotografías por la composición y el uso del color, algo que la artista asegura que no es su "intención", porque para ella "es natural elegir esos colores" y solo sigue sus "instintos".

También recuerda el primer día que fue con su cámara a una piscina, inicialmente con la idea de hacer unos retratos, pero finalmente no hizo ninguno al descubrir "la arquitectura, las líneas o los reflejos de la lámina de agua en calma, como un espejo", que le "fascinaban".

Aunque ha captado algunas imágenes en escenarios naturales como un desierto de EEUU, confiesa su predilección por los escenarios "construidos por el hombre", pero precisa que nunca hace fotos solo de la arquitectura, y siempre hay también personas, que utiliza "como escala, para hacer referencia al tamaño".

La exposición en La Térmica, inédita en España, cuenta con 68 imágenes, material audiovisual y atrezo utilizado para sus sesiones, como los gorros, bañadores y chanclas de sus nadadoras, y permanecerá instalada hasta el próximo 12 de febrero.

Además de su serie de nadadoras, bajo el título Swimming pools, se han agrupado dentro del apartado Futuro retro otras series de trabajos realizados a lo largo de su carrera como The butcher, The doctor, The marriage o Dining room.

Las fotografías de María Svarbova han sido publicadas en medios de comunicación como The Guardian, CNN o Forbes y se han expuesto en galerías de arte de todo el mundo.